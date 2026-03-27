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“La música se suma” en beneficio de los inundados

Esta noche tendrá lugar un festival solidario con Karma Sudaca, Más que 2 y Viviana Taberna, entre muchos otros artistas locales. Pedido.

ROCK CON IDENTIDAD LOCAL. Karma Sudaca participará hoy de la movida solidaria “La música se suma”. ROCK CON IDENTIDAD LOCAL. Karma Sudaca participará hoy de la movida solidaria “La música se suma”.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 6 Hs

El arte se vuelve a poner al servicio de la gente. La solidaridad con los inundados en distintos puntos de Tucumán se manifestó desde el primer momento con festivales y recitales especiales. Ahora, cuando las aguas han bajado, la emergencia sigue presente entre quienes perdieron todo; en su auxilio esta noche, desde las 20.30, tendrá lugar un gran espectáculo benéfico en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) con músicos provinciales que representan a distintos estilos.

“La música se suma” es la propuesta que nació con el objetivo de ayudar a los vecinos de La Madrid, pero se amplió a otras comunidades afectadas del sur de la provincia. La movida fue organizada desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNT y sumó a Cáritas, que está haciendo un relevamiento especial de las necesidades urgentes de las poblaciones afectadas para la distribución de lo que se reúna, señaló la directora del Alberdi, María Silvia Barboza.

Los artistas

Convocados bajo la consigna “grandes artistas se unen en un mismo escenario para acompañar, ayudar y transformar desde la cultura”, por el escenario desfilarán el folclore norteño de Zamba 4, Francisco Santamarina, Juan Pablo Ance, Viviana Taberna con Luciano Aragón, Romina Barros, Emiliano Montini y Matías Díaz y Los Zafreros; el rock de Karma Sudaca y los covers del pop nacional e internacional de Más que 2 y Michele Marsin.

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A modo de entrada, se canjeará una localidad por cualquier ítem que se solicita: tres leches larga vida o una caja de leche en polvo; aceite de litro y medio; creolina desinfectante; cinco litros de lavandina o de detergente; un paquete de pañales; repelente en aerosol; paquete de cuatro papeles higiénicos y pack de seis unidades de agua mineral. Todo lo que se reciba será repartido directamente a las familias necesitadas.

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