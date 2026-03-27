“La música se suma” en beneficio de los inundados

“La música se suma” es la propuesta que nació con el objetivo de ayudar a los vecinos de La Madrid, pero se amplió a otras comunidades afectadas del sur de la provincia. La movida fue organizada desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNT y sumó a Cáritas, que está haciendo un relevamiento especial de las necesidades urgentes de las poblaciones afectadas para la distribución de lo que se reúna, señaló la directora del Alberdi, María Silvia Barboza.