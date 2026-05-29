Crisis en el transporte: desde el lunes Salta suspende el servicio nocturno de colectivos

Resumen para apurados
- SAETA suspenderá el servicio nocturno de colectivos en el área metropolitana de Salta desde el lunes 1 de junio debido a la grave crisis del transporte público.
- No habrá unidades entre las 23:30 y las 5:30. Los recorridos urbanos e interurbanos iniciarán su retiro progresivo desde las 22:00 para guardar los vehículos.
- La medida regirá por tiempo indeterminado, obligando a miles de usuarios a planificar alternativas y reorganizar sus traslados nocturnos ante la falta de colectivos.
Los usuarios del transporte público en Salta deberán reorganizar sus viajes a partir del próximo lunes 1 de junio. SAETA informó que desde las 00:00 de esa jornada quedará suspendido el servicio nocturno de colectivos en toda el área metropolitana.
La medida implica que ninguna unidad circulará entre las 23.30 y las 5.30, horario en el que se retomará la frecuencia habitual del servicio urbano de pasajeros.
Según indicaron desde la empresa, la decisión responde a razones de público conocimiento y obliga a que todas las unidades permanezcan resguardadas en las instalaciones de cada empresa hasta el inicio de una nueva jornada operativa.
Cómo funcionarán los colectivos desde el lunes 1 de junio
SAETA precisó que dentro de este esquema especial también habrá modificaciones en los horarios de circulación por el centro de la ciudad.
Las líneas del transporte interurbano realizarán sus últimos recorridos por el centro hasta las 22 horas, mientras que las líneas urbanas lo harán hasta las 22.30.
A partir de esos horarios comenzará el retiro progresivo de las unidades para garantizar que el servicio quede completamente suspendido desde las 23.30.
Qué deben tener en cuenta los usuarios
La empresa recomendó a los pasajeros planificar con anticipación sus traslados nocturnos para evitar inconvenientes.
Quienes utilicen habitualmente el transporte público durante la noche deberán prever alternativas, ya que no habrá circulación de colectivos durante seis horas consecutivas.
Desde SAETA recordaron además que el servicio volverá a operar normalmente desde las 5.30 de cada jornada, cuando se restablezcan los recorridos y frecuencias habituales en toda el área metropolitana.
La suspensión comenzará a regir desde la cero hora del lunes 1 de junio y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.