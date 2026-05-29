SociedadActualidad

Crisis en el transporte: desde el lunes Salta suspende el servicio nocturno de colectivos

SAETA informó que desde la medianoche del 1 de junio no circularán unidades entre las 23.30 y las 5.30 en el área metropolitana.

La crisis en el transporte no solo afecta a Tucumán: Salta suspende la circulación nocturna de colectivos.
La crisis en el transporte no solo afecta a Tucumán: Salta suspende la circulación nocturna de colectivos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • SAETA suspenderá el servicio nocturno de colectivos en el área metropolitana de Salta desde el lunes 1 de junio debido a la grave crisis del transporte público.
  • No habrá unidades entre las 23:30 y las 5:30. Los recorridos urbanos e interurbanos iniciarán su retiro progresivo desde las 22:00 para guardar los vehículos.
  • La medida regirá por tiempo indeterminado, obligando a miles de usuarios a planificar alternativas y reorganizar sus traslados nocturnos ante la falta de colectivos.
Resumen generado con IA

Los usuarios del transporte público en Salta deberán reorganizar sus viajes a partir del próximo lunes 1 de junio. SAETA informó que desde las 00:00 de esa jornada quedará suspendido el servicio nocturno de colectivos en toda el área metropolitana.

La medida implica que ninguna unidad circulará entre las 23.30 y las 5.30, horario en el que se retomará la frecuencia habitual del servicio urbano de pasajeros.

Según indicaron desde la empresa, la decisión responde a razones de público conocimiento y obliga a que todas las unidades permanezcan resguardadas en las instalaciones de cada empresa hasta el inicio de una nueva jornada operativa.

Cómo funcionarán los colectivos desde el lunes 1 de junio

SAETA precisó que dentro de este esquema especial también habrá modificaciones en los horarios de circulación por el centro de la ciudad.

Las líneas del transporte interurbano realizarán sus últimos recorridos por el centro hasta las 22 horas, mientras que las líneas urbanas lo harán hasta las 22.30.

A partir de esos horarios comenzará el retiro progresivo de las unidades para garantizar que el servicio quede completamente suspendido desde las 23.30.

Qué deben tener en cuenta los usuarios

La empresa recomendó a los pasajeros planificar con anticipación sus traslados nocturnos para evitar inconvenientes.

Quienes utilicen habitualmente el transporte público durante la noche deberán prever alternativas, ya que no habrá circulación de colectivos durante seis horas consecutivas.

Desde SAETA recordaron además que el servicio volverá a operar normalmente desde las 5.30 de cada jornada, cuando se restablezcan los recorridos y frecuencias habituales en toda el área metropolitana.

La suspensión comenzará a regir desde la cero hora del lunes 1 de junio y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

Temas Salta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La crisis en Bolivia impacta en Salta y Jujuy: falta hoja de coca y aumentan los precios

La crisis en Bolivia impacta en Salta y Jujuy: falta hoja de coca y aumentan los precios

Lo más popular
Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
1

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que fabrica productos cosméticos y enseña inglés
2

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que fabrica productos cosméticos y enseña inglés

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura
3

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana
4

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
5

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Ranking notas premium
Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
1

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
2

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes
4

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?
5

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?

Más Noticias
“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que fabrica productos cosméticos y enseña inglés

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que fabrica productos cosméticos y enseña inglés

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Efecto bloqueo: por qué Tucumán vivirá los próximos días a la sombra

Efecto "bloqueo": por qué Tucumán vivirá los próximos días a la sombra

Un prestigioso ranking de comida eligió los sánguches de milanesa de Chacho entre los mejores del mundo

Un prestigioso ranking de comida eligió los sánguches de milanesa de Chacho entre los mejores del mundo

Tu hija está bien, dormida: el inquietante mensaje que recibió la mamá de Agostina Vega

"Tu hija está bien, dormida": el inquietante mensaje que recibió la mamá de Agostina Vega

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Alerta amarilla por tormentas: cuatro provincias esperan lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes

Alerta amarilla por tormentas: cuatro provincias esperan lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes

Comentarios