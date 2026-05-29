Seguridad

Incineraron más de tres toneladas de droga secuestrada en operativos realizados en Salta

La quema incluyó más de 1.650 kilos de cocaína y 1.400 kilos de marihuana incautados en distintos procedimientos de Gendarmería Nacional.

DROGA secuestrada en Salta: más de tres toneladas.
DROGA secuestrada en Salta: más de tres toneladas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería Nacional incineró recientemente en Palpalá, Jujuy, más de tres toneladas de droga secuestrada en Salta para cumplir con una disposición judicial contra el narcotráfico.
  • El cargamento de 1.657 kilos de cocaína y 1.405 de marihuana fue incautado en Salta por varios escuadrones de frontera y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad.
  • La destrucción supervisada por autoridades judiciales garantiza la eliminación definitiva de las sustancias y refuerza la lucha contra el crimen organizado en el norte del país.
Resumen generado con IA

Más de tres toneladas de estupefacientes fueron incineradas en las últimas horas en la provincia de Jujuy, en el marco de una disposición judicial que autorizó la destrucción de drogas secuestradas durante diversos operativos realizados por Gendarmería Nacional en Salta.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Región IX "Salta", quienes trasladaron bajo estrictas medidas de seguridad un total de 3.062 kilos de sustancias ilícitas hasta un Complejo Minero-Forestal Siderúrgico ubicado en el departamento de Palpalá.

Según informaron fuentes de la fuerza, la carga estaba compuesta por 1.657 kilos y 4 gramos de cocaína —incluyendo sustancia de corte— y 1.405 kilos y 24 gramos de cannabis sativa (marihuana), decomisados en distintos procedimientos contra el narcotráfico.

Drogas provenientes de múltiples operativos

Las sustancias destruidas habían sido incautadas por efectivos de los Escuadrones 45 "Salta", 20 "Orán", 22 "San Antonio de los Cobres", 52 "Tartagal", 54 "Aguaray" y 61 "Salvador Mazza", unidades que operan en zonas estratégicas de la frontera norte del país.

Tras recibir la autorización correspondiente, los gendarmes concretaron el traslado de la droga hasta el predio industrial ubicado en Palpalá, donde se llevó adelante la incineración de la totalidad de los estupefacientes.

Participaron autoridades judiciales y de Gendarmería

La destrucción de las sustancias se realizó al mediodía y contó con la presencia de autoridades de Gendarmería Nacional, entre ellas jefes de la Región IX y de los distintos escuadrones involucrados en los procedimientos.

También participaron representantes de las Sedes Fiscales Descentralizadas de Salta, Tartagal y Orán, quienes supervisaron el proceso de desnaturalización de la droga, tal como establecen los protocolos judiciales vigentes.

La medida forma parte de las acciones destinadas a evitar la reutilización de los estupefacientes secuestrados y garantizar su eliminación definitiva tras los procesos judiciales correspondientes.

Temas SaltaGendarmería Nacional Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Gendarmería desmintió la versión sobre un micro con mujeres embarazadas que intentaban ingresar a Salta

Gendarmería desmintió la versión sobre un micro con mujeres embarazadas que intentaban ingresar a Salta

Lo más popular
Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
1

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que fabrica productos cosméticos y enseña inglés
2

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que fabrica productos cosméticos y enseña inglés

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura
3

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana
4

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
5

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Ranking notas premium
Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
1

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
2

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes
4

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?
5

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?

Más Noticias
“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que fabrica productos cosméticos y enseña inglés

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que fabrica productos cosméticos y enseña inglés

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Concepción: dictan prisión preventiva para el hombre que acosó y amenazó a su ex pareja en 25 oportunidades

Concepción: dictan prisión preventiva para el hombre que acosó y amenazó a su ex pareja en 25 oportunidades

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Caso Érika Álvarez: un imputado reveló cómo El Militar Sosa habría intentado ocultar el cuerpo

Caso Érika Álvarez: un imputado reveló cómo "El Militar" Sosa habría intentado ocultar el cuerpo

Imputarán al hombre que se subió al capó de una camioneta para amenazar a su ex pareja

Imputarán al hombre que se subió al capó de una camioneta para amenazar a su ex pareja

Caso Vélez: en un mes habrá un fallo clave en la causa

Caso Vélez: en un mes habrá un fallo clave en la causa

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

Comentarios