Incineraron más de tres toneladas de droga secuestrada en operativos realizados en Salta

Resumen para apurados
- Gendarmería Nacional incineró recientemente en Palpalá, Jujuy, más de tres toneladas de droga secuestrada en Salta para cumplir con una disposición judicial contra el narcotráfico.
- El cargamento de 1.657 kilos de cocaína y 1.405 de marihuana fue incautado en Salta por varios escuadrones de frontera y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad.
- La destrucción supervisada por autoridades judiciales garantiza la eliminación definitiva de las sustancias y refuerza la lucha contra el crimen organizado en el norte del país.
Más de tres toneladas de estupefacientes fueron incineradas en las últimas horas en la provincia de Jujuy, en el marco de una disposición judicial que autorizó la destrucción de drogas secuestradas durante diversos operativos realizados por Gendarmería Nacional en Salta.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Región IX "Salta", quienes trasladaron bajo estrictas medidas de seguridad un total de 3.062 kilos de sustancias ilícitas hasta un Complejo Minero-Forestal Siderúrgico ubicado en el departamento de Palpalá.
Según informaron fuentes de la fuerza, la carga estaba compuesta por 1.657 kilos y 4 gramos de cocaína —incluyendo sustancia de corte— y 1.405 kilos y 24 gramos de cannabis sativa (marihuana), decomisados en distintos procedimientos contra el narcotráfico.
Drogas provenientes de múltiples operativos
Las sustancias destruidas habían sido incautadas por efectivos de los Escuadrones 45 "Salta", 20 "Orán", 22 "San Antonio de los Cobres", 52 "Tartagal", 54 "Aguaray" y 61 "Salvador Mazza", unidades que operan en zonas estratégicas de la frontera norte del país.
Tras recibir la autorización correspondiente, los gendarmes concretaron el traslado de la droga hasta el predio industrial ubicado en Palpalá, donde se llevó adelante la incineración de la totalidad de los estupefacientes.
Participaron autoridades judiciales y de Gendarmería
La destrucción de las sustancias se realizó al mediodía y contó con la presencia de autoridades de Gendarmería Nacional, entre ellas jefes de la Región IX y de los distintos escuadrones involucrados en los procedimientos.
También participaron representantes de las Sedes Fiscales Descentralizadas de Salta, Tartagal y Orán, quienes supervisaron el proceso de desnaturalización de la droga, tal como establecen los protocolos judiciales vigentes.
La medida forma parte de las acciones destinadas a evitar la reutilización de los estupefacientes secuestrados y garantizar su eliminación definitiva tras los procesos judiciales correspondientes.