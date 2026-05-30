Teatro: Topa vuelve con “Un mundo de colores”

Pantallas, infancia y equilibrio

El animador también habló sobre la relación de los chicos con las pantallas. “Todo el tiempo trabajamos con eso porque tampoco te podés alejar, pero tenés que buscar un medio. A mí me pasa también como papá, no solo en el espectáculo, que tengo que cuidar absolutamente todo”, explicó. Por eso, en la obra aparecen elementos vinculados con lo analógico, como las cartas. “En el show pongo varias cosas que tienen que ver con lo analógico para que pueda generar un diálogo y puedan volver a casa con algo para preguntar”, dijo.