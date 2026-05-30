Teatro: Topa vuelve con “Un mundo de colores”

Diego Topa volverá a encontrarse hoy con el público tucumano. A las 18, el teatro Mercedes Sosa recibirá “Un mundo de colores”, el espectáculo que llega a la provincia con canciones, personajes y una historia pensada para todos. “Estoy muy contento de poder volver a un lugar hermoso que amo como es el teatro Mercedes Sosa. Vuelvo con ‘Un mundo de colores’, que es el programa que hago en Televisión Pública”, dijo Topa.
El animador infantil adelantó que la obra combina música, humor y una puesta en escena cargada de fantasía. “Es una obra hermosa con personajes y canciones de siempre pero con un show que va a quedar en el corazón de todos”, expresó. Para Topa, Tucumán ocupa un lugar especial. Al hablar de la provincia, no pensó primero en un escenario, sino en los amigos. “Tucumán es familia para mí”, afirmó.
Una propuesta para toda la familia
El artista destacó que su público cambió con los años, pero que esa renovación fortaleció el vínculo con varias generaciones. “El público se renueva gracias a YouTube y ahora a la Televisión Pública. Ahora vienen muchos chiquititos y vienen muchos que crecieron conmigo, pero también son papás ahora, así que es para toda la familia”, señaló.
Uno de los ejes de “Un mundo de colores” es el regreso a valores simples. Allí aparece Pinto, uno de los personajes que acompaña a Topa en escena. En la historia, Pinto es un cartero que entrega cartas mágicas y divertidas. A través de ese recurso, el show propone recuperar la imaginación y la comunicación. “A cada lugar que llevamos las cartas aprendemos algo distinto y hermoso”, contó Topa.
Pantallas, infancia y equilibrio
El animador también habló sobre la relación de los chicos con las pantallas. “Todo el tiempo trabajamos con eso porque tampoco te podés alejar, pero tenés que buscar un medio. A mí me pasa también como papá, no solo en el espectáculo, que tengo que cuidar absolutamente todo”, explicó. Por eso, en la obra aparecen elementos vinculados con lo analógico, como las cartas. “En el show pongo varias cosas que tienen que ver con lo analógico para que pueda generar un diálogo y puedan volver a casa con algo para preguntar”, dijo.
Topa sostuvo que su permanencia se relaciona con la autenticidad y con el amor por la primera infancia. “Yo siento que lo que les pasa también es que yo soy real. Soy el mismo que ven en la tele, en la calle también, el que los saluda cuando sale del teatro”, expresó.