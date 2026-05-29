Stray Kids suma una nueva fecha en Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

Resumen para apurados
- Stray Kids sumó un segundo concierto para el 15 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, Argentina, tras agotar rápidamente las entradas de su debut del día anterior.
- Los tickets para la nueva función se venderán desde el 1 de junio por All Access. El grupo, fundado en 2017, llega al país en el marco de su exitosa gira mundial "STRAYCITY".
- Este hito consolida el auge del K-pop en Argentina y Latinoamérica, demostrando que los grupos surcoreanos pasaron de ser un fenómeno de nicho a llenar recintos masivos.
Stray Kids sigue haciendo historia en Argentina. Luego de agotar en tiempo récord todas las entradas para su esperado debut del 14 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, la banda surcoreana anunció una segunda fecha para el 15 de septiembre.
La noticia revolucionó nuevamente a los fanáticos del K-pop, que desde hace años esperaban la llegada oficial del grupo al país. El fenómeno quedó demostrado con el sold out inmediato de la primera presentación, obligando a sumar un nuevo show dentro de la gira latinoamericana “STRAYCITY”.
Cuándo salen a la venta las entradas para Stray Kids en Argentina
Las entradas para la segunda fecha de Stray Kids en Argentina estarán disponibles desde el lunes 1° de junio a las 10:00 horas.
La venta se realizará exclusivamente a través de All Access y estarán habilitados todos los medios de pago. Además, también podrán adquirirse paquetes VIP para los fanáticos que quieran acceder a beneficios especiales durante el evento.
La expectativa es enorme y se espera que los tickets vuelen en cuestión de horas, tal como ocurrió con la primera función anunciada por la banda.
Dónde será el show de Stray Kids en Argentina
Los recitales de Stray Kids en Argentina se realizarán en el Hipódromo de San Isidro, uno de los escenarios más elegidos para los grandes shows internacionales.
La primera fecha será el 14 de septiembre y la nueva presentación confirmada tendrá lugar el 15 de septiembre.
La visita del grupo forma parte de su nueva gira mundial, con la que recorrerán distintos países de Latinoamérica durante septiembre.
Quiénes integran Stray Kids
Stray Kids está integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, ocho artistas que lograron posicionarse como uno de los mayores fenómenos globales del K-pop.
Desde su debut en 2017 bajo el sello JYP Entertainment, el grupo acumuló récords históricos dentro de la industria musical. Entre sus logros más destacados aparecen ocho debuts consecutivos en el puesto número uno del Billboard 200, consolidando su enorme impacto internacional.
Además de sus éxitos musicales, Stray Kids construyó una relación muy fuerte con su fandom alrededor del mundo, convirtiéndose en una de las bandas más convocantes de la actualidad.
Stray Kids y el boom del K-pop en Argentina
La confirmación de una segunda fecha vuelve a demostrar el crecimiento imparable del K-pop en Argentina y en toda Latinoamérica.
En los últimos años, los grupos surcoreanos pasaron de ser un fenómeno de nicho a convertirse en verdaderos eventos masivos capaces de agotar estadios y movilizar miles de fanáticos.
Con la llegada de Stray Kids, el país suma otro de los recitales internacionales más esperados de 2026 y confirma el enorme presente que atraviesa la música coreana en la región.