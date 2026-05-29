San Martín se quedó con el clásico ante Atlético, mantuvo el invicto y es único líder de la Liga Tucumana

En el complemento, Facundo Comán tuvo el empate desde el punto de penal, pero Daniel Acevedo se vistió de héroe y contuvo el remate, sosteniendo la ventaja visitante en un momento determinante del partido. San Martín que fue superior no perdonó en la siguiente ocasión clara que tuvo: Enzo Cejas ejecutó con precisión un penal para establecer el 2 a 0 definitivo y sentenciar el encuentro. Más allá del resultado, la tarde dejó una preocupación mayor. Thomas Rearte sufrió una grave lesión tras una disputa con el arquero Agustín González. El delantero quedó tendido en el campo de juego con evidentes gestos de dolor y debió ser asistido de inmediato. Las primeras evaluaciones indicaban una posible fractura de tibia y peroné en la pierna derecha.