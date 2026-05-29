San Martín se quedó con el clásico ante Atlético, mantuvo el invicto y es único líder de la Liga Tucumana
El "Santo" venció 2 a 0 a Atlético en el Complejo Natalio Mirkin con goles de Leonel Sir y Enzo Cejas, sumó tres puntos clave y quedó solo en la cima de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Tucumana.
Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán venció 2-0 a Atlético de local en el Complejo Mirkin este viernes para convertirse en el único líder invicto del Grupo B de la Liga Tucumana.
- Con goles de Sir y Cejas, y un penal atajado por Acevedo, el equipo de Di Risio logró el triunfo en la novena fecha, en un partido marcado por la grave lesión de Thomas Rearte.
- Esta victoria consolida a San Martín en la cima de la Zona B y lo perfila como el gran candidato al Torneo Apertura, mientras el resto de las zonas definen a sus líderes.
San Martín ganó el clásico, sigue invicto y quedó solo en la cima del Grupo B. En el Complejo Natalio Mirkin, el equipo dirigido por Edgardo Di Risio venció a Atlético por 2 a 0, mantuvo el invicto y quedó como único líder del Grupo B en el inicio de la novena fecha del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana.
El primer golpe del encuentro llegó en la etapa inicial. Leonel Sir volvió a aparecer en el momento justo y abrió el marcador para San Martín, confirmando su gran presente: el delantero alcanzó los siete goles en el torneo y se mantiene como una de las principales referencias ofensivas.
En el complemento, Facundo Comán tuvo el empate desde el punto de penal, pero Daniel Acevedo se vistió de héroe y contuvo el remate, sosteniendo la ventaja visitante en un momento determinante del partido. San Martín que fue superior no perdonó en la siguiente ocasión clara que tuvo: Enzo Cejas ejecutó con precisión un penal para establecer el 2 a 0 definitivo y sentenciar el encuentro. Más allá del resultado, la tarde dejó una preocupación mayor. Thomas Rearte sufrió una grave lesión tras una disputa con el arquero Agustín González. El delantero quedó tendido en el campo de juego con evidentes gestos de dolor y debió ser asistido de inmediato. Las primeras evaluaciones indicaban una posible fractura de tibia y peroné en la pierna derecha.
En otro de los encuentros del Grupo B, Amalia derrotó a San Antonio por 2 a 1 en un partido cambiante. Ariel Valdez había puesto en ventaja a San Antonio, pero el conjunto dirigido por la dupla Julio Caldez-Dardo Sánchez reaccionó a tiempo. Emiliano Herrera marcó el empate y, cuando el partido se encaminaba a la igualdad, Hernán Díaz sobre el final con un gol de gran factura para sellar el triunfo del villero.
La zona A quedó al rojo vivo tras la jornada con tres líderes. En El Colmenar, Experimental goleó a Talleres por 3 a 0 y lo alcanzó en la punta. El equipo dirigido por la dupla Ariel Valdez–Leandro Herrera mostró contundencia desde el inicio. Agustín Navarro y Mauricio Lamas marcaron en la primera parte para encaminar la victoria, mientras que en el complemento Joaquín Molina cerró la goleada. En Tafí Viejo, Juventud Unida también sumó tres puntos importantes al vencer por 1 a 0 a Central Norte con un tanto del volante Iván Varela.
Con estos resultados, Talleres, Experimental y Juventud Unida comparten el liderazgo del Grupo A con 17 puntos.
Por el Grupo C, Unión del Norte venció a San Juan por 2 a 1 en condición de local. El visitante había comenzado mejor y se puso en ventaja a través de un penal convertido por Gastón Olmos en la primera etapa. Sin embargo, el equipo local reaccionó en el complemento y lo dio vuelta con goles de Joaquín Ávila y Martín Espinoza.
Por el Grupo F, Deportivo Marapa y Sportivo Trinidad igualaron 0 a 0 en un encuentro cerrado.
El local tuvo la gran chance de quedarse con la victoria, pero Álvaro Silva desperdició un penal y el marcador no se modificó.
La fecha continuará esta tarde desde las 16 con tres partidos: por el Grupo C se enfrentarán Garmendia FC y Cruz Alta; por el interzonal B-C jugarán Atlético Concepción y Tucumán Central; y por el Grupo E, Unión Simoca recibirá a Santa Rosa. La jornada se completará el domingo con doce encuentros.