San Martín y Atlético animarán el clásico de la fecha en la Liga Tucumana
La novena jornada del Torneo Apertura “Martín ‘Macheta’ Robles” comenzará este viernes con siete partidos. El duelo entre el “Santo” y el “Decano” en el complejo Natalio Mirkin será uno de los grandes atractivos de un fin de semana que también tendrá el clásico entre Concepción y Ñuñorco.
Resumen para apurados
- San Martín y Atlético Tucumán disputarán este viernes el clásico tucumano en el complejo Natalio Mirkin por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Tucumana.
- La jornada comenzará con siete partidos el viernes y continuará el domingo con el clásico entre Concepción FC y Ñuñorco, en un torneo clave para los líderes de cada grupo.
- Esta fecha será decisiva para la clasificación y podría marcar la despedida del ídolo Luis Miguel Rodríguez del fútbol tucumano antes del cierre de la fase de grupos.
La Liga Tucumana volverá a tener un fin de semana cargado de clásicos y partidos decisivos con la disputa de la novena fecha, segunda de los desquites, del Torneo Apertura “Martín ‘Macheta’ Robles” de Primera División.
La acción comenzará este viernes con siete encuentros y uno de los grandes focos estará puesto desde las 16 en el complejo Natalio Mirkin, donde San Martín, uno de los líderes del Grupo B, enfrentará a Atlético Tucumán en una nueva edición del clásico tucumano.
Por la misma zona también jugarán Amalia frente a San Antonio.
En el Grupo A, Experimental recibirá en El Colmenar al líder Talleres, mientras que en Tafí Viejo Juventud Unida será local ante Central Norte.
Por el Grupo C, Unión del Norte jugará en Burruyacú frente a San Juan.
En el Grupo E se medirán Azucarera Argentina y Alto Verde, mientras que por el Grupo F, en Juan Bautista Alberdi, Deportivo Marapa enfrentará a Sportivo Trinidad.
La fecha continuará el domingo con otro partido cargado de expectativa: el clásico entre Concepción FC y el líder Ñuñorco, que se jugará desde las 20 y podría representar uno de los últimos encuentros de Luis Miguel Rodríguez en el fútbol tucumano.
Ese mismo día, desde las 16, Almirante Brown recibirá en Lules al puntero Famaillá, mientras que Graneros, considerado hasta aquí uno de los equipos más sólidos del campeonato, visitará a Santa Ana.
Con líderes que buscan sostenerse arriba, clásicos históricos y varios equipos peleando por meterse en la conversación, la Liga Tucumana tendrá otra fecha decisiva en distintos puntos de la provincia.