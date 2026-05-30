La campaña fina arranca con buenas expectativas

Los productores en la provincia buscan siempre sembrar trigo, garbanzo, a lo que se suma la colza, en el invierno, como alternativa que pueda ayudar a sus finanzas, pero también para que los suelos estén protegidos de las inclemencias climáticas que se dan durante el otoño y el invierno. Desde hace un tiempo muchos técnicos indican que los CS evaluados por ellos empiezan a afianzarse en la región, debido a los beneficios que generan en los suelos durante la estación más fría.