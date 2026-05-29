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Otamendi llegó al Monumental y se convertirá en el primer refuerzo de River para el segundo semestre

El defensor campeón del mundo firmará contrato hasta diciembre de 2027 y se incorporará al equipo de Eduardo Coudet una vez finalizado el Mundial 2026. Su llegada marca el inicio de un ambicioso mercado de pases para el club de Núñez.

Nicolás Otamendi, defensor de River.
Nicolás Otamendi, defensor de River.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nicolás Otamendi llegó al Monumental para firmar su contrato hasta diciembre de 2027 y convertirse en el primer refuerzo de River Plate para el segundo semestre.
  • El defensor de 38 años regresa tras una gran campaña en el Benfica y superar la revisión médica. La venta de Sebastián Boselli al Getafe facilitó la operación financiera.
  • La llegada de Otamendi inicia un ambicioso mercado de River bajo la dirección de Eduardo Coudet, buscando sumar a figuras como Correa y Simeone para pelear todos los títulos.
Resumen generado con IA

River comenzó a mover fuerte las fichas en el mercado de pases y ya tiene asegurado a su primer gran refuerzo. Nicolás Otamendi llegó al estadio Monumental para completar los últimos trámites de su incorporación y firmar el contrato que lo vinculará con el club hasta diciembre de 2027.

El defensor de 38 años regresará al fútbol argentino luego de una extensa y exitosa carrera en Europa. El acuerdo entre las partes estaba cerrado desde hacía más de una semana y sólo restaban cuestiones formales para oficializar una de las contrataciones más resonantes del año.

Durante su visita al Monumental, Otamendi aprovechó para realizar las sesiones fotográficas y audiovisuales que formarán parte de su presentación oficial. Además, ya superó satisfactoriamente la revisión médica.

La expectativa entre los hinchas se disparó en los últimos días luego de un sugestivo mensaje que publicó en sus redes sociales: “Lo que viene va a ser tan bueno que vas a entender por qué tuviste que esperar”.

El zaguero desembarca en Núñez en un gran momento deportivo. En la temporada 2025-26 disputó 46 partidos con Benfica, participó directamente en siete goles y conquistó la Supercopa de Portugal. Su rendimiento también le permitió ganarse un lugar en la lista definitiva de Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026.

La llegada de Otamendi representa el primer paso del proyecto deportivo encabezado por Eduardo Coudet y la dirigencia de Stefano Di Carlo. Con la venta de Sebastián Boselli al Getafe como respaldo económico, River ahora intentará avanzar por otros nombres de jerarquía como Mauro Arambarri, Giovanni Simeone y Ángel Correa para potenciar un plantel que buscará volver a pelear por todos los títulos.

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