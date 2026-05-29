Otamendi llegó al Monumental y se convertirá en el primer refuerzo de River para el segundo semestre

La llegada de Otamendi representa el primer paso del proyecto deportivo encabezado por Eduardo Coudet y la dirigencia de Stefano Di Carlo. Con la venta de Sebastián Boselli al Getafe como respaldo económico, River ahora intentará avanzar por otros nombres de jerarquía como Mauro Arambarri, Giovanni Simeone y Ángel Correa para potenciar un plantel que buscará volver a pelear por todos los títulos.