Natación venció a Tucumán Rugby, es líder y acaricia las semifinales del Anual

Sin necesidad de que haya un título en juego, hay partidos que se juegan como finales. Se nota en la intensidad de los tackles, en la velocidad de los pases, en el fervor de las hinchadas, en todo. Son escenarios en la que los protagonistas están dispuestos a dar un plus por la victoria. ¿Será por orgullo? ¿Será por rivalidad? ¿Será por la historia? Podrían buscarse muchas respuestas, pero lo cierto es que esa cuota de adrenalina vuelve atractivo a cualquier duelo. Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia protagonizaron un partido con esa mentalidad: un choque marcado por el contacto, la alta intensidad y, sobre todo, por el hambre de triunfar. Y esta vez el festejo quedó del lado “blanco”: Natación ganó 33-29, se quedó con el clásico y también con la cima del Anual.