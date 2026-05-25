Tucumán Central mereció más en Misiones pero volvió a fallar y sigue sin sumar de visitante
El "Rojo" cayó 1-0 ante Bartolomé Mitre por el Federal A en un partido de dos caras. Pese a dominar el segundo tiempo y convertir en figura al arquero local, un error en la primera etapa lo dejó con las manos vacías.
Resumen para apurados
- Tucumán Central cayó 1-0 ante Bartolomé Mitre en Misiones por la novena fecha del Federal A, al no poder revertir un gol tempranero y mantener su racha negativa de visitante.
- El gol local fue de Álvaro Klusener tras un rebote del arquero Moyano. Aunque Tucumán Central dominó el segundo tiempo, chocó contra la gran actuación del arquero rival Bachke.
- Con la victoria, Mitre lidera la zona 2. Tucumán Central, que sigue sin sumar afuera, intentará recuperarse el domingo como local ante Defensores de Puerto Vilelas.
Por lo hecho en el segundo tiempo y por la enorme actuación de Guillermo Bachke, Tucumán Central mereció llevarse al menos un punto de Misiones. Sin embargo, volvió a quedarse con las manos vacías fuera de Tucumán. Cayó 1 a 0 frente a Bartolomé Mitre por la novena fecha de la zona 2 del Federal A y profundizó una cuenta pendiente que empieza a pesar demasiado: todavía no logró sumar como visitante.
El único gol de la tarde llegó a los 17 minutos del primer tiempo. Después de un centro cerrado, Daniel Moyano dejó un rebote corto y Álvaro Klusener apareció para empujar la pelota al fondo de la red. Ese tanto terminó marcando la diferencia en un partido dividido claramente en dos partes.
Durante la etapa inicial, el conjunto dirigido por Miguel Salinas fue superior. Mitre mostró intensidad, circulación y mucha decisión para jugar cerca del área tucumana. De hecho, antes del gol ya había avisado con una jugada en la que Luciano Esquivel mandó un centro para Klusener, que peinó la pelota y dejó a Rodrigo Cerdán de frente al arco. Moyano respondió bien para evitar la caída de su arco.
Después del 1 a 0, el equipo misionero siguió manejando el trámite. Incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja en un mano a mano que Moyano le ganó a Javier Peñaloza. El “Rojo” recién pudo acomodarse pasada la media hora, cuando empezó a ganar metros y a emparejar el desarrollo, aunque sin demasiada claridad en los últimos metros.
La historia cambió completamente en el complemento. Tucumán Central salió decidido a buscar el empate y mostró su mejor versión en la tarde. Presionó más arriba, adelantó líneas y empezó a generar situaciones claras.
Primero avisó Matías Smith, que definió por encima del travesaño tras una buena combinación ofensiva. Después fue Brahian Collante quien estuvo cerca con un remate cruzado que se fue apenas afuera.
El conjunto tucumano creció desde el juego y empezó a encontrar superioridad en el mediocampo, aunque volvió a mostrar un problema que ya se repite demasiado, sobre todo cuando juega lejos de casa: la falta de eficacia. Cada avance terminaba chocando contra Bachke, gran figura de la tarde, o contra la propia imprecisión en la definición.
Mitre, ya sin el dominio de la primera etapa, apostó a resistir y salir rápido de contraataque. Cerdán tuvo una chance clara con un pelotazo largo, aunque otra vez apareció Moyano para sostener al equipo en partido.
La última oportunidad también fue para Tucumán Central. Después de varios rebotes dentro del área, Bachke logró quedarse con la pelota prácticamente sobre la línea y selló el triunfo del conjunto misionero.
Con esta victoria, Mitre llegó a ocho partidos sin derrotas y quedó como único líder de la zona 2 en el arranque de la segunda rueda. Del lado tucumano, en cambio, volvió a quedar la sensación de que el equipo compite, pero que todavía le falta peso para traerse algo cada vez que sale del “Jardín de la República”.
“Volvimos a fallar en la definición y un error en una pelota parada nos costó el partido. Hicimos un muy buen segundo tiempo, pero no nos alcanzó”, analizó Walter Arrieta después del encuentro.
Ahora, Tucumán Central intentará recuperarse rápidamente cuando reciba a Defensores de Puerto Vilelas, el domingo desde las 16 en Central Norte, buscando sostener la fortaleza que viene mostrando como local y empezar a recuperar terreno en la tabla. (Producción periodística: Carlos Oardi)