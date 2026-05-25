Tucumán Central mereció más en Misiones pero volvió a fallar y sigue sin sumar de visitante

Por lo hecho en el segundo tiempo y por la enorme actuación de Guillermo Bachke, Tucumán Central mereció llevarse al menos un punto de Misiones. Sin embargo, volvió a quedarse con las manos vacías fuera de Tucumán. Cayó 1 a 0 frente a Bartolomé Mitre por la novena fecha de la zona 2 del Federal A y profundizó una cuenta pendiente que empieza a pesar demasiado: todavía no logró sumar como visitante.