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Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo este sábado 30 de mayo en Tucumán

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

EL PRONÓSTICO anticipa un sábado pasado por agua.
EL PRONÓSTICO anticipa un sábado pasado por agua. . ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este sábado 30 de mayo en Tucumán una jornada inestable con lloviznas, alta humedad y temperaturas frescas de entre 12°C y 18°C.
  • Las lluvias débiles iniciarán a la mañana y la probabilidad de precipitaciones llegará al 40% por la tarde, acompañadas por vientos leves del sur y una humedad del 74%.
  • El clima fresco e inestable persistirá durante el resto del fin de semana e inicios de la próxima semana, por lo que se recomienda usar abrigo y paraguas para evitar sorpresas.
Resumen generado con IA

El fin de semana comenzará con tiempo inestable en Tucumán. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este sábado 30 de mayo estará marcado por la presencia de lloviznas, mucha humedad y temperaturas frescas a lo largo de toda la jornada.

Durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias débiles y cielo cubierto, mientras que hacia la tarde las condiciones se mantendrán similares, con probabilidades de precipitaciones entre el 10% y el 40%.

La temperatura mínima prevista será de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C durante la tarde.

El pronóstico del clima

Según el reporte meteorológico actualizado, el día arrancará con lloviznas y un ambiente húmedo en San Miguel de Tucumán. La humedad alcanzará el 74%, con visibilidad reducida y cielo cubierto con humo.

El viento soplará leve desde el sector sur y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora dependiendo del momento del día.

Por la noche, el tiempo continuará inestable, aunque con una leve disminución en la intensidad del viento.

Pronóstico extendido para Tucumán

El pronóstico para los próximos días indica que las condiciones frescas continuarán en la provincia. Se esperan temperaturas moderadas y jornadas con nubosidad variable durante el resto del fin de semana y el inicio de la próxima semana.

Las máximas rondarán los 19°C y 22°C, mientras que las mínimas seguirán cerca de los 12°C y 15°C.

Ante este panorama, recomiendan salir con abrigo liviano y paraguas para evitar sorpresas durante el sábado.

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