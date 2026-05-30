Cómo la física del agua en el cerebro permitió reducir las resonancias magnéticas de 40 a ocho minutos

La mayoría de las clínicas que tienen resonadores modernos (de los últimos 5 a 10 años) simplemente compran una actualización de software o una licencia de uso. El técnico del fabricante va al hospital, instala el nuevo programa en la consola de control donde trabaja el radiólogo y ya puede empezar a trabajar. El hardware físico (el túnel, los imanes superconductores) sigue siendo el mismo, pero ahora el software sabe cómo reconstruir imágenes nítidas usando una fracción de los datos.