“Backrooms”: la película de terror del director más joven de A24 ya se estrenó en cines

Parsons, conocido en YouTube como Kane Pixels, tomó esa leyenda creada colectivamente en internet y la convirtió en una serie de cortometrajes de terror que explotaron entre los usuarios jóvenes. El primero de todos, "Backrooms: Found Footage", mostraba a un grupo de chicos grabando una película amateur hasta que el camarógrafo caía accidentalmente en uno de estos laberintos infinitos y empezaba a escuchar ruidos extraños en medio de oficinas vacías y pasillos amarillos.