“Backrooms”: la película de terror del director más joven de A24 ya se estrenó en cines
Lo que empezó como una creepypasta viral en internet terminó en una producción de Hollywood bajo la dirección de Kane Parsons. La crítica la ubica entre las películas de terror más impactantes y debatidas de 2026.
Resumen para apurados
- El director de 20 años Kane Parsons estrenó el 29 de mayo de 2026 en cines 'Backrooms', una película de terror de A24 basada en un creepypasta viral de internet.
- Nacido como un fenómeno colectivo en foros, Parsons adaptó la historia en cortos de YouTube que superaron 70 millones de vistas, lo que captó la atención del estudio A24.
- El debut del director más joven de A24 marca un cambio generacional en Hollywood, donde los nuevos cineastas surgen de comunidades digitales y videos virales.
A los 12 años, Kane Parsons ya aprendía a editar videos con programas como Blender y Adobe After Effects desde su computadora. Hoy, con apenas 20, acaba de estrenar una película producida por A24, uno de los estudios más importantes del cine independiente. Y las primeras críticas ya la ubican entre las experiencias de terror más impactantes de 2026.
“Backrooms” —también conocida como “Backrooms: sin salida”— llegó oficialmente a todos los cines este 29 de mayo. La película nació a partir de una creepypasta creada colectivamente en foros como 4Chan: oficinas infinitas, luces amarillas, pasillos vacíos y la sensación constante de estar atrapado en un lugar imposible de entender.
Parsons, conocido en YouTube como Kane Pixels, tomó esa leyenda creada colectivamente en internet y la convirtió en una serie de cortometrajes de terror que explotaron entre los usuarios jóvenes. El primero de todos, "Backrooms: Found Footage", mostraba a un grupo de chicos grabando una película amateur hasta que el camarógrafo caía accidentalmente en uno de estos laberintos infinitos y empezaba a escuchar ruidos extraños en medio de oficinas vacías y pasillos amarillos.
Con una estética inquietante y un manejo del suspenso poco común para su edad, los videos superaron las 70 millones de visualizaciones en YouTube. Fue ahí donde el equipo de A24 descubrió su trabajo y decidió llevar ese universo al cine con actores como Renate Reinsve y Chiwetel Ejiofor.
El director más joven de A24
La historia detrás de “Backrooms” llamó la atención incluso antes del estreno. Parsons se convirtió en el director más joven en la historia del estudio detrás de películas como “Hereditary”, “Midsommar” y “Todo en todas partes al mismo tiempo”.
Además, la producción cuenta con nombres fuertes del terror y el cine independiente como James Wan, Osgood Perkins y Shawn Levy.
Las primeras críticas coincidieron en destacar la capacidad del joven director para construir tensión y ansiedad a través de los espacios. Muchos compararon la experiencia con un “escape room sin salida” o con películas que exploran el vacío existencial y la salud mental.
Desde The Guardian calificaron a “Backrooms” como “genuinamente perturbadora”, mientras que Indiewire aseguró que puede convertirse en “la película de terror que marque a una nueva generación”.
Una película que puede fascinar… o aburrir
No todas las opiniones fueron iguales. Parte de la crítica señaló que la película apuesta más por la atmósfera y las sensaciones que por una narrativa tradicional. Algunos espectadores podrían salir fascinados y otros completamente desconectados.
Esa división también apareció en redes sociales, donde el estreno llegó rodeado de rumores sobre supuestos “directores fantasma”. El productor Mark Duplass salió a desmentir esas versiones y aseguró que Parsons tuvo el control total de la película durante el rodaje.
El fenómeno también marca un cambio generacional en Hollywood. Kane Parsons creció haciendo videos para YouTube y terminó dirigiendo una producción de A24 a los 20 años. Algo parecido pasó este año con “Obsesión”, otra película de terror que explotó entre el público joven después de hacerse fuerte en redes sociales. Para muchos estudios, la nueva generación de cineastas ya no sale únicamente de escuelas de cine: también aparece entre videos virales, creepypastas y comunidades de internet.