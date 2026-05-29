Radio, club de lectura, pintura y más: inscripciones para los talleres gratuitos de la Municipalidad

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió inscripciones para más de 15 talleres gratuitos de arte y recreación destinados a vecinos de todas las edades.
- Las propuestas de pintura, radio y lectura se dictarán de lunes a viernes en los centros culturales Don Bosco, Mercedes Sosa y Casa del Bicentenario.
- La iniciativa busca promover la integración social, reducir el estrés y mejorar la salud mental de la comunidad tucumana mediante espacios de encuentro y creación.
Las actividades recreativas y artísticas ayudan a liberar estrés, mejorar la salud física y mental. Además, los nuevos talleres gratuitos que ofrece la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, fomentan la integración social para personas de todas las edades. Tres centros culturales contarán ahora con una nueva propuesta para los habitantes de la capital.
Los centros culturales Don Bosco, Mercedes Sosa y Casa del Bicentenario acaban de lanzar las inscripciones para más de 15 talleres que se dictarán de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, para participantes adultos, jóvenes y niños.
Los vecinos de la capital podrán llegar a cada centro cultural para solicitar más información o para inscribirse de forma presencial en cada espacio y disfrutar de momentos de creación y encuentro. Las direcciones son:
- Centro Cultural Don Bosco: Don Bosco 1886
- Centro Cultural Mercedes Sosa: 9 de Julio 720
- Casa del Bicentenario: Adolfo de la Vega 505