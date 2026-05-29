CulturaArte y cultura

Radio, club de lectura, pintura y más: inscripciones para los talleres gratuitos de la Municipalidad

La Municipalidad capitalina abrió las inscripciones para una serie de talleres que se brindarán de forma gratuita.

Jóvenes y adultos podrán inscribirse al taller de pintura acrílica para desarrollar su creatividad.
Jóvenes y adultos podrán inscribirse al taller de pintura acrílica para desarrollar su creatividad. Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió inscripciones para más de 15 talleres gratuitos de arte y recreación destinados a vecinos de todas las edades.
  • Las propuestas de pintura, radio y lectura se dictarán de lunes a viernes en los centros culturales Don Bosco, Mercedes Sosa y Casa del Bicentenario.
  • La iniciativa busca promover la integración social, reducir el estrés y mejorar la salud mental de la comunidad tucumana mediante espacios de encuentro y creación.
Resumen generado con IA

Las actividades recreativas y artísticas ayudan a liberar estrés, mejorar la salud física y mental. Además, los nuevos talleres gratuitos que ofrece la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, fomentan la integración social para personas de todas las edades. Tres centros culturales contarán ahora con una nueva propuesta para los habitantes de la capital.

La USP-T abre un taller para aprender producción y streaming audiovisual

La USP-T abre un taller para aprender producción y streaming audiovisual

Los centros culturales Don Bosco, Mercedes Sosa y Casa del Bicentenario acaban de lanzar las inscripciones para más de 15 talleres que se dictarán de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, para participantes adultos, jóvenes y niños.

Radio, club de lectura, pintura y más: inscripciones para los talleres gratuitos de la Municipalidad Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Los vecinos de la capital podrán llegar a cada centro cultural para solicitar más información o para inscribirse de forma presencial en cada espacio y disfrutar de momentos de creación y encuentro. Las direcciones son:

  • Centro Cultural Don Bosco: Don Bosco 1886
  • Centro Cultural Mercedes Sosa: 9 de Julio 720
  • Casa del Bicentenario: Adolfo de la Vega 505
Temas Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
1

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura
2

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés
3

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
4

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria
5

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria

Ranking notas premium
Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
1

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
2

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes
4

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?
5

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?

Más Noticias
Un prestigioso ranking de comida eligió los sánguches de milanesa de Chacho entre los mejores del mundo

Un prestigioso ranking de comida eligió los sánguches de milanesa de Chacho entre los mejores del mundo

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Boca tocó fondo: perdió con Católica y se despidió de la Libertadores

Boca tocó fondo: perdió con Católica y se despidió de la Libertadores

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Comentarios