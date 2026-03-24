¿No sabés qué estudiar? La UNT abrió un taller para ayudarte a decidir

Elegir una carrera no siempre se siente como una decisión segura. Hay quienes llegan a la universidad con certezas, pero también quienes avanzan entre dudas, cambios de idea o la sensación de estar probando algo que no termina de encajar.
Para esos casos, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió la inscripción a un curso de orientación vocacional. La propuesta está pensada para egresados del secundario y estudiantes de los primeros años que necesitan confirmar, repensar o directamente redefinir su camino académico.
Cómo será el curso
El taller comenzará el 6 de abril y se desarrollará en tres encuentros presenciales: 6, 13 y 20 de abril, de 15 a 17 horas.
Además, incluye una entrevista virtual individual con el equipo docente, que se coordina según la disponibilidad de cada participante.
A lo largo de las clases se trabajan intereses, habilidades, expectativas y también los factores que muchas veces pesan al momento de elegir: la presión por “no equivocarse”, las opiniones del entorno o el miedo a cambiar de rumbo una vez que ya se empezó.
Inscripción y contacto
El curso tiene un costo de $20.000 y los cupos son limitados. La inscripción puede realizarse de forma online a través del perfil de Instagram @saeunt, en el botón “Capacitaciones - Casa del Estudiante”, o de manera presencial en General Paz 826.
Para consultas, están disponibles el correo casadelestudiante@webmail.unt.edu.ar y el teléfono 4201586.
La propuesta apunta a algo simple y difícil al mismo tiempo: frenar un poco y pensar. En medio de calendarios, materias y expectativas, ese espacio puede marcar la diferencia entre seguir por inercia o elegir con mayor claridad.