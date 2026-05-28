“Amarga Navidad”: cómo es la nueva película de Pedro Almodóvar protagonizada por Leonardo Sbaraglia

Resumen para apurados
- Pedro Almodóvar estrena este jueves en cines de Argentina 'Amarga Navidad', un film protagonizado por Leonardo Sbaraglia que explora el duelo y los límites del arte.
- Tras presentarse en Cannes, la trama sigue a un cineasta en crisis que escribe un guion autobiográfico, lo que genera conflictos éticos con su entorno por revelar su intimidad.
- Aunque no es su obra más aclamada, la película consolida a Almodóvar en el cine de autor en español y plantea un debate vigente sobre la moralidad de la autoficción en el arte.
Pedro Almodóvar vuelve al cine con “Amarga Navidad”, una película que mezcla drama, memoria y autoficción en una historia atravesada por el duelo y los límites entre la vida privada y la creación artística. El film, que tuvo su presentación en el Festival de Cannes, llegará a los cines de Argentina y América Latina este jueves 28.
La producción cuenta con Leonardo Sbaraglia en el rol principal y propone una trama dividida entre dos tiempos narrativos: el presente, situado en 2025, y una historia ambientada dos décadas antes que funciona como reflejo emocional del protagonista.
De qué trata “Amarga Navidad”, la nueva película de Almodóvar
Sbaraglia interpreta a Raúl, un prestigioso director de cine que atraviesa una fuerte crisis creativa. En medio de ese bloqueo, decide escribir un nuevo guion inspirado en episodios de su propia vida.
A partir de ese proceso aparece Elsa, un personaje que funciona como alter ego del protagonista y que revive experiencias personales vinculadas al dolor, la pérdida y las relaciones afectivas.
La historia escrita por Raúl se sitúa en 2004 y muestra a Elsa enfrentando la muerte de su madre durante la Navidad. Para escapar del duelo, la protagonista se refugia en el trabajo y tiempo después viaja a Lanzarote junto a una amiga, mientras su pareja permanece en Madrid.
El conflicto central comienza cuando las personas cercanas a Raúl leen el borrador del guion y descubren similitudes evidentes con sus propias vidas. Esa situación abre un debate moral sobre el uso de experiencias reales como inspiración artística y los límites de la intimidad.
Un elenco destacado y una historia marcada por la autoficción
Además de Leonardo Sbaraglia, la película reúne a reconocidos actores del cine español como Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Quim Gutiérrez, Patrick Criado y Milena Smit. También aparecen figuras históricamente vinculadas al universo de Almodóvar, como Rossy de Palma y Carmen Machi.
Aunque “Amarga Navidad” no se posiciona entre las películas más celebradas del director, sí ofrece una propuesta profundamente personal y atravesada por elementos autobiográficos que vuelven a colocar a Almodóvar en el centro del cine de autor en habla hispana.