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“Amarga Navidad”: cómo es la nueva película de Pedro Almodóvar protagonizada por Leonardo Sbaraglia

Filme combina drama, autoficción y dilemas morales en una historia atravesada por el duelo y los límites entre la vida real y el arte. Este jueves se estrena en los cines de Argentina.

Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar con Leo Sbaraglia llegó a los cines argentinos
"Amarga Navidad", la nueva película de Pedro Almodóvar con Leo Sbaraglia llegó a los cines argentinos
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Pedro Almodóvar estrena este jueves en cines de Argentina 'Amarga Navidad', un film protagonizado por Leonardo Sbaraglia que explora el duelo y los límites del arte.
  • Tras presentarse en Cannes, la trama sigue a un cineasta en crisis que escribe un guion autobiográfico, lo que genera conflictos éticos con su entorno por revelar su intimidad.
  • Aunque no es su obra más aclamada, la película consolida a Almodóvar en el cine de autor en español y plantea un debate vigente sobre la moralidad de la autoficción en el arte.
Resumen generado con IA

Pedro Almodóvar vuelve al cine con “Amarga Navidad”, una película que mezcla drama, memoria y autoficción en una historia atravesada por el duelo y los límites entre la vida privada y la creación artística. El film, que tuvo su presentación en el Festival de Cannes, llegará a los cines de Argentina y América Latina este jueves 28.

La producción cuenta con Leonardo Sbaraglia en el rol principal y propone una trama dividida entre dos tiempos narrativos: el presente, situado en 2025, y una historia ambientada dos décadas antes que funciona como reflejo emocional del protagonista.

De qué trata “Amarga Navidad”, la nueva película de Almodóvar

Sbaraglia interpreta a Raúl, un prestigioso director de cine que atraviesa una fuerte crisis creativa. En medio de ese bloqueo, decide escribir un nuevo guion inspirado en episodios de su propia vida.

A partir de ese proceso aparece Elsa, un personaje que funciona como alter ego del protagonista y que revive experiencias personales vinculadas al dolor, la pérdida y las relaciones afectivas.

La historia escrita por Raúl se sitúa en 2004 y muestra a Elsa enfrentando la muerte de su madre durante la Navidad. Para escapar del duelo, la protagonista se refugia en el trabajo y tiempo después viaja a Lanzarote junto a una amiga, mientras su pareja permanece en Madrid.

El conflicto central comienza cuando las personas cercanas a Raúl leen el borrador del guion y descubren similitudes evidentes con sus propias vidas. Esa situación abre un debate moral sobre el uso de experiencias reales como inspiración artística y los límites de la intimidad.

Un elenco destacado y una historia marcada por la autoficción

Además de Leonardo Sbaraglia, la película reúne a reconocidos actores del cine español como Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Quim Gutiérrez, Patrick Criado y Milena Smit. También aparecen figuras históricamente vinculadas al universo de Almodóvar, como Rossy de Palma y Carmen Machi.

Aunque “Amarga Navidad” no se posiciona entre las películas más celebradas del director, sí ofrece una propuesta profundamente personal y atravesada por elementos autobiográficos que vuelven a colocar a Almodóvar en el centro del cine de autor en habla hispana.

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