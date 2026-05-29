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Luciano Pereyra sorprendió con un álbum repleto de invitados: de David Bisbal a Q Lokura

El disco combina pop, balada, cuarteto, cumbia y chamamé en un recorrido musical atravesado por el amor.

Con grandes invitados, Luciano Pereyra presentó su nuevo álbum “Te sigo amando”
Con grandes invitados, Luciano Pereyra presentó su nuevo álbum “Te sigo amando” La Popu
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Luciano Pereyra lanzó recientemente en Argentina su álbum 'Te sigo amando', un disco multigénero con invitados estelares para celebrar y consolidar su versatilidad artística.
  • Grabado en Buenos Aires, Miami y Madrid, el disco cuenta con la producción de Andrés Castro y colaboraciones de figuras como David Bisbal, Soledad Pastorutti y Q' Lokura.
  • Este lanzamiento impulsa su gira por América Latina y España, consolidando su éxito de cara a su octavo concierto con entradas agotadas en el Arena el próximo 24 de octubre.
Resumen generado con IA

Luciano Pereyra presentó "Te sigo amando", su nuevo trabajo discográfico, una producción que explora distintos géneros musicales y reafirma la versatilidad artística que lo caracteriza desde hace años.

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El álbum propone un recorrido por sonidos populares que incluyen baladas, pop, cuarteto, cumbia y chamamé, unidos por un eje temático común: las diferentes expresiones del amor. Con este lanzamiento, el cantante suma un nuevo capítulo a una carrera que atraviesa uno de sus momentos de mayor proyección, tanto en Argentina como en el exterior.

Un disco con invitados nacionales e internacionales

Para la grabación de "Te sigo amando", Luciano Pereyra reunió a destacados artistas de la escena musical. Entre las colaboraciones aparecen David Bisbal, Emanero, Soledad, Silvestre Dangond y Q' Lokura.

La producción del álbum estuvo a cargo de Andrés Castro, Pablo Cebrián, Tato Latorre y David Santisteban, quienes trabajaron junto al artista en estudios ubicados en Buenos Aires, Miami y Madrid. El resultado es un repertorio amplio que combina diferentes estilos sin perder la esencia romántica que identifica al intérprete.

Una nueva versión de “Yo no quiero olvidarte” y un año de grandes desafíos

Junto con la salida del disco, el artista también presentó una nueva versión en vivo de la canción "Yo no quiero olvidarte". En esta oportunidad, el tema fue adaptado al ritmo del cuarteto, una propuesta que refleja la diversidad sonora presente en el álbum.

El lanzamiento llega en un momento de intensa actividad para el músico, que continúa desarrollando una gira por Argentina, distintos países de Latinoamérica y España.

Además, el artista ya tiene la mirada puesta en uno de los eventos más importantes de su carrera reciente. El próximo 24 de octubre protagonizará su octava presentación en el Arena, un show que marcará el cierre de una serie histórica de conciertos con localidades agotadas y que consolida el gran presente profesional que atraviesa.

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