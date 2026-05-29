Ganancias y monotributo: qué dice el proyecto de reforma impositiva y cómo impactaría en los contribuyentes

“Cuando el Gobierno nacional se propuso un plan como el Pacto de Mayo lo asumió con una doble condición: con un exceso dogmático y con confianza en su capacidad de disuasión ante los gobernadores”, indicó a LA GACETA el analista político Gustavo Córdoba. Sin embargo, el contexto económico le jugó una mala pasada a Milei, sostuvo. “Tras ganar las elecciones del año pasado, cerró 2025 con expectativas favorables para la actividad de corto plazo, pero ahora nos dimos cuenta que se sobregeneraron aquellas expectativas que no logró armonizar, más allá de la baja de la inflación”, acota el director de Zuban Córdoba y Asociados. Así, “recuperar esa dinámica puede darle un margen de maniobra política, aunque los gobernadores están viendo la pérdida del poder disciplinador de la Nación y, si no se diferencian en este momento, posiblemente lo paguen muy caro en las elecciones de 2027”, analiza. De allí que la mayoría de ellos, aquellos que tienen margen constitucional, estudien anticipar las elecciones a las nacionales.