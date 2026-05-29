Virus vuelve a Tucumán para los 40 años de “Locura”

En una provincia donde muchas bandas nacionales dejan pasar años -e incluso décadas- entre una visita y otra, el rápido regreso de Virus adquiere un valor especial para sus seguidores tucumanos. Hace apenas unas semanas, por ejemplo, Los Fabulosos Cadillacs volvieron a tocar en Tucumán después de casi 20 años de ausencia. En contraste, Virus regresará al escenario tucumano menos de un año después de su último recital en la provincia, una señal del vínculo que la banda mantiene con el público local y también de la respuesta que encontró en su presentación de 2025.