Virus vuelve a Tucumán para los 40 años de “Locura”

Virus regresará hoy a las 21 al Teatro Mercedes Sosa con un espectáculo que promete recorrer gran parte de la historia de la banda y que tendrá un eje especial en “Locura”, uno de los discos más emblemáticos del rock argentino, a 40 años de su lanzamiento.
La banda liderada por Marcelo Moura llegará nuevamente a Tucumán menos de un año después de su último recital en la provincia, una frecuencia poco habitual para grupos históricos del rock nacional y que habla también de la conexión que Virus mantiene con el público tucumano. Esta vez, además, el contexto del show estará marcado por el aniversario de un álbum fundamental dentro de la discografía del grupo.
Publicado en 1985, “Locura” consolidó definitivamente el fenómeno Virus y transformó a la banda en una referencia inevitable del pop-rock argentino. El disco incluyó canciones que atravesaron generaciones, como “Pronta entrega”, “Una luna de miel en la mano” y “Sin disfraz”, temas que todavía hoy funcionan como puntos altos de cada recital.
Las recientes presentaciones de Virus en distintas ciudades del país permiten anticipar parte del clima que probablemente se vivirá mañana en Tucumán. En una crónica publicada por La Voz tras el show de la banda en Córdoba, el recital fue definido como una verdadera “reunión intergeneracional”, marcada por el baile, la nostalgia y la vigencia de canciones que siguen sonando actuales cuatro décadas después.
Según el medio cordobés, el grupo apostó por una puesta dinámica, con un repertorio atravesado por clásicos de distintas etapas, aunque con un peso especial de las canciones de “Locura”. El público respondió desde el inicio con una celebración permanente, algo que también se repitió en otros conciertos recientes de la gira.
En San Juan, por ejemplo, diario Huarpe destacó el impacto emocional que generan las canciones de Virus incluso entre quienes no vivieron el auge original de la banda en los años 80. Esa capacidad de reunir generaciones distintas parece ser una de las claves de la permanencia del grupo, que conserva intacta una identidad artística muy particular dentro del rock argentino.
Influencia
A diferencia de muchas bandas contemporáneas, Virus rompió desde sus comienzos con cierta solemnidad histórica del rock nacional. Incorporó el baile, la estética pop, los sintetizadores y una mirada provocadora que en su momento generó resistencias, pero que con el tiempo terminó convirtiéndose en una influencia enorme para músicos de distintas épocas
La figura de Federico Moura sigue siendo central en ese legado. Su presencia atraviesa las canciones y la identidad visual y conceptual de Virus, incluso décadas después de su muerte. Marcelo Moura, al frente de la banda desde hace años, logró mantener vivo ese espíritu sin caer únicamente en la nostalgia, algo que se percibe especialmente sobre el escenario.
Todo indica que el recital en el Teatro Mercedes Sosa combinará emoción, baile y una extensa colección de clásicos. Temas como “Imágenes paganas”, “Destino circular”, “Amor descartable”, “Pronta entrega” o “Una luna de miel en la mano” aparecen como números inevitables dentro de un show pensado para celebrar una obra que marcó a varias generaciones.
Después de su recordado paso por Tucumán en agosto del año pasado, Virus volverá a reencontrarse con el público tucumano en poco tiempo.
En una provincia donde muchas bandas nacionales dejan pasar años -e incluso décadas- entre una visita y otra, el rápido regreso de Virus adquiere un valor especial para sus seguidores tucumanos. Hace apenas unas semanas, por ejemplo, Los Fabulosos Cadillacs volvieron a tocar en Tucumán después de casi 20 años de ausencia. En contraste, Virus regresará al escenario tucumano menos de un año después de su último recital en la provincia, una señal del vínculo que la banda mantiene con el público local y también de la respuesta que encontró en su presentación de 2025.