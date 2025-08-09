Marcelo Moura, de Virus: “hay que hacerle el amor a la vida”

“Siempre hay una búsqueda de cambiar, de mejorar; obviamente soy un convencido de que no me alcanzarían ni 50 vidas para decir yo soy músico o sé de música; siempre está todo por descubrir” le dice Marcelo Moura a LA GACETA.
Virus se presentará esta noche en el Palacio de los Deportes desde las 22, cuando se cumplen 40 años del álbum “Locura”, con temas clásicos del rock-pop nacional como “Luna de miel”, “Sin disfraz” y “Pronta entrega”. “La música es demasiado sanadora”, dice el líder del grupo, y a modo poético artístico afirma que “a la vida hay que hacerle el amor” durante la conversación con LA GACETA. Con Julio Moura, Ariel Naón, Patricio Fontana, Agustín Ferro y Mario Serra, la agrupación plantea un recorrido por viejos temas, pero principalmente con las canciones de “Locura”.
- ¿Cómo construyeron esa fusión entre rock, pop, electrónica y performance?
- La fusión en nuestra música fue algo que se dio naturalmente. Nosotros nos juntamos, siendo muy jóvenes, para armar el grupo. En ese momento teníamos información del exterior que llegaba mucho tiempo después. Tuvimos la suerte de poder viajar; entonces estábamos al tanto de distintos movimientos que estaban sucediendo en el mundo y eso nos nutrió para formar nuestro propio estilo. Como bien decís, hay mezcla de rock, pop y cosas electrónicas. Tal vez si algo define a Virus es haber introducido en la Argentina y en Latinoamérica esa cosa de performance, de preocuparse por los vestuarios, por las puestas de luces, por los peinados, cosas que en su momento fueron muy rechazadas.
- ¿Qué influencias musicales moldearon su sonido?
- Las influencias que hemos tenido han sido muchas, de hecho yo hablaba de la resistencia que tuvo Virus en los comienzos porque aparecía con algo completamente distinto y éramos muy criticados, los comienzos fueron difíciles. Algo por lo que nunca nos pudieron criticar es por parecernos a alguien, porque escuchábamos muchas cosas muy diferentes; entonces las influencias eran tan disímiles y tan desparejas que no hay una influencia que se note en el grupo puntualmente, como puede suceder en otros casos donde se ve claramente que un grupo es fanático de otro grupo y suena como tal. En nuestro caso eran muy distintas.
- ¿Cómo cambió su forma de crear?
- Hacer música hoy en nosotros no ha cambiado. Siempre hemos sido un grupo básicamente analógico, es decir, de amigos en una sala, cada uno con un instrumento, y a pesar de la evolución tecnológica, de los cambios y de las distintas posibilidades que hay, siempre elegimos tocar los instrumentos y conservar ese espíritu de una banda de garage, porque ahí se ensayaba. Nos resulta fundamental la relación entre nosotros, el hecho de juntarnos a ensayar y disfrutar, y de ahí salen la mayoría de las composiciones. Así que en ese sentido Virus ha mantenido una forma de trabajo, de creación y de composición en el tiempo que es la que nos hace sentir felices y cómodos a nosotros.
- ¿La ironía y la provocación eran una decisión estética ?
- La ironía y la provocación que tenía Virus, fundamentalmente en sus comienzos porque fue lo más disruptivo, tenía que ver con aparecer en escena con algo completamente innovador. Todas las cosas innovadoras son disruptivas: el uso de la estética, el uso del escenario como una obra conjunta nos parecía que era muy importante. De manera que ese es el motivo por el cual Virus ha sido un grupo, entre comillas, provocativo, porque la provocación no era otra cosa que provocar un cambio; no era provocativo de violento o de nada de eso, todo lo contrario. Ha sido un grupo siempre que ha cuidado mucho sus letras y que ha sido más poético que provocador.
- ¿Qué disco creen que mejor define la esencia de Virus?
- La respuesta es todo, porque Virus precisamente es el cambio permanente. Nosotros hemos tenido muchos problemas con las compañías discográficas porque cuando sacábamos, por ejemplo, “Agujero interior”, que fue el primer disco popular y masivo nuestro, la compañía estaba muy contenta y al disco siguiente sacamos “Relax”, que era completamente distinto y nos querían matar. Para nosotros la música no es solamente una forma de vivir, sino que es algo demasiado grande, demasiado sanador. Entonces siempre hay una búsqueda de cambiar, de mejorar: obviamente yo soy un convencido que no me alcanzarían ni 50 vidas para decir yo soy músico o sé de música, siempre está todo por descubrir.
- ¿Cómo fue grabar “Relax”, “Agujero interior” o “Locura” en plena transición democrática?
- Los discos que grabamos en la transición de la dictadura militar a la democracia obviamente se ven influenciados por una situación social que era muy pesada. Nosotros tuvimos la desgracia de tener un hermano asesinado por la dictadura militar, así que conocíamos muy bien lo que pasaba; además a mi hermano se lo llevaron de mi casa delante nuestro, o sea que fue doblemente traumático. Pero nosotros entendimos o creímos que no servía de nada ir a enfrentarnos violentamente contra gente que nosotros consideramos desquiciada; no es que la consideramos, eran delincuentes, gente que mataba gente, así que siempre sentimos que era mejor tratar de aportar a ese cambio desde un lado positivo, de ahí que las letras como hay que “salir del agujero interior”; a la vida hay que hacerle el amor, siempre sentimos que lo que podíamos aportar nosotros era decir demos vuelta la página a esta época nefasta que nos tocó vivir y con el dolor que llevamos dentro por el asesinato de un hermano. Tuvimos la entereza de no dejarnos llevar por ese sentimiento y tratar de transformarlo en algo que fuese útil para la sociedad.
- ¿Les interesa conectar con el público más joven?
- Sí, claro que nos interesa conectar con el público joven. De hecho, a nosotros ya no nos llama la atención, pero antes sí lo hacía porque en los shows que hacemos la mayoría del público es adolescente. Es lo que nos comentan los chicos que se acercan, nos dicen “en mi casa cuando éramos chicos se escuchaba esta música y nosotros la llevamos en el corazón”; para la juventud ver y tener la posibilidad de encontrarse con bandas que sigan tocando, porque no hay muchos grupos de esa década del 80 tan dorada que sigan actuando, de poder ver en vivo una banda como Virus es una posibilidad única de esta época.