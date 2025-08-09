Marcelo Moura, de Virus: “hay que hacerle el amor a la vida”

- Los discos que grabamos en la transición de la dictadura militar a la democracia obviamente se ven influenciados por una situación social que era muy pesada. Nosotros tuvimos la desgracia de tener un hermano asesinado por la dictadura militar, así que conocíamos muy bien lo que pasaba; además a mi hermano se lo llevaron de mi casa delante nuestro, o sea que fue doblemente traumático. Pero nosotros entendimos o creímos que no servía de nada ir a enfrentarnos violentamente contra gente que nosotros consideramos desquiciada; no es que la consideramos, eran delincuentes, gente que mataba gente, así que siempre sentimos que era mejor tratar de aportar a ese cambio desde un lado positivo, de ahí que las letras como hay que “salir del agujero interior”; a la vida hay que hacerle el amor, siempre sentimos que lo que podíamos aportar nosotros era decir demos vuelta la página a esta época nefasta que nos tocó vivir y con el dolor que llevamos dentro por el asesinato de un hermano. Tuvimos la entereza de no dejarnos llevar por ese sentimiento y tratar de transformarlo en algo que fuese útil para la sociedad.