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La llegada de BYD a Argentina: ¿cómo operaría el gigante chino de autos eléctricos?

Lanati explicó que antes el 70% de los vehículos vendidos eran de producción nacional. Hoy los importados ganan terreno y las marcas asiáticas crecen un 12%.

Hace 3 Hs

El sector automotor argentino atraviesa una profunda reconfiguración. La apertura a las importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei modificó radicalmente el escenario: las marcas chinas irrumpieron con fuerza, los precios se volvieron más competitivos y las terminales tradicionales debieron ajustar sus estrategias. Así lo explicó el presidente de la Cámara de Concesionarios de Tucumán, Federico Lanati, en "Encuentros LA GACETA".

"Desde hace dos años y medio las condiciones han cambiado. Antes era un mercado cerrado, se vendían hasta el 70% de autos argentinos. Hoy se ha dado vuelta porque han incorporado la venida de muchos autos importados, entre ellos los principales que son los chinos", señaló.

Las 10 terminales que producen en el país (con grandes inversiones en camionetas) vieron disminuir sus niveles de ventas. Según Lanati, en el primer cuatrimestre las ventas cayeron un 5,6% respecto del año pasado. Si en 2025 se vendieron 600.000 autos livianos, para este año estiman cerrar en 550.000 unidades, aunque con un mix de marcas muy distinto.

Tucumán no escapa a esa tendencia. "Siempre Tucumán, por más que seamos la más chiquita, hemos estado sextos a nivel país. Después de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, nosotros estábamos sextos. Bueno, ahora nos ha pasado Neuquén y nos ha pasado recientemente Entre Ríos", advirtió Lanati. Y agregó un dato preocupante: "De las 12 provincias que han perdido porcentaje en estos 4 meses, Tucumán es la que ha perdido el 13,8%".

La irrupción de las marcas chinas

Lanati se refirió al fenómeno de los autos provenientes de China: "Si vos sacás los autos tradicionales, hoy hay un crecimiento del 12% de cerca de 20 marcas chinas que pueden llegar a ser 40 a fin de año", señaló. No obstante, advirtió sobre los riesgos de la falta de respaldo de algunos importadores. "Hay que ver el trabajo del importador: si es serio, si tiene el stock que le corresponde, y si eventualmente va a pedir solamente un salón con dos o tres vendedores o como los que estamos radicados acá, que tenemos 50, 80 personas, un taller muy reconocido y miles de clientes", reflexionó.

En medio de este escenario de transformación, una de las noticias más resonantes es la inminente llegada de BYD, el gigante chino especializado en vehículos eléctricos. A diferencia de otras marcas asiáticas que operan a través de importadores particulares, BYD desembarcaría de otra manera: "Quizás sea la única que venga como fábrica a Brasil y a Argentina. Las demás son importadores, o sea, son particulares", explicó Lanati.

Sin embargo, el directivo expresó cautela: "Hay que ver el trabajo del importador: si es un importador serio, si tiene el stock que le corresponde, y si eventualmente va a pedir solamente un salón con dos o tres vendedores o como los que estamos radicados acá, que tenemos 50, 80 personas, un taller muy reconocido y miles y miles de clientes".

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