La llegada de BYD a Argentina: ¿cómo operaría el gigante chino de autos eléctricos?

La irrupción de las marcas chinas

Lanati se refirió al fenómeno de los autos provenientes de China: "Si vos sacás los autos tradicionales, hoy hay un crecimiento del 12% de cerca de 20 marcas chinas que pueden llegar a ser 40 a fin de año", señaló. No obstante, advirtió sobre los riesgos de la falta de respaldo de algunos importadores. "Hay que ver el trabajo del importador: si es serio, si tiene el stock que le corresponde, y si eventualmente va a pedir solamente un salón con dos o tres vendedores o como los que estamos radicados acá, que tenemos 50, 80 personas, un taller muy reconocido y miles de clientes", reflexionó.