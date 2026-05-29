Arañas peligrosas en Tucumán: el caso de Solana y las señales de advertencia

La muerte de Solana todavía resuena como un golpe difícil de asimilar para su familia. Tenía 49 años, vivía en el centro de San Miguel de Tucumán, era madre de dos hijos -uno de 13 y otro de 20 años- y, según cuenta su hermana Carolina Díaz, todo comenzó con una molestia que parecía menor después de pasar unos días en una casa de La Arboleda junto a su pareja.
“Un martes le molestaba la zona donde más o menos le había picado”, relató Carolina. Solana consultó a un médico que le aplicó una inyección para aliviar el dolor y le dijo que se trataba de una picadura de araña. No obstante, según la familia, no fue derivada a un hospital para una evaluación más profunda ni para determinar qué especie la había atacado.
Durante los días siguientes, el cuadro avanzó en silencio. El viernes, su novio comenzó a notar que estaba desorientada y con fiebre. “La veía rara, como ida”, recordó Carolina. La temperatura superaba los 38 grados y esa misma noche fue internada de urgencia.
Cuando ingresó al hospital, los médicos advirtieron que el cuadro ya era extremadamente grave. La familia comenzó entonces a reconstruir qué había ocurrido. A partir de una foto de la lesión, especialistas consultados por allegados señalaron que los síntomas eran compatibles con una picadura de araña de importancia médica y advirtieron que el tiempo para aplicar el antídoto ya había pasado.
“Nos dijeron que se debe colocar dentro de las primeras 36 horas”, contó Carolina. Aun así, la familia consiguió que se lo administraran, aunque el pronóstico ya era crítico. Solana murió el domingo por la madrugada.
Su caso volvió a poner en discusión una advertencia que los especialistas repiten cada año: ante la sospecha de una picadura de araña peligrosa, el tiempo es clave y la consulta médica debe ser inmediata.
De acuerdo con un informe compartido por la bióloga Evelyn Cortez, referente del programa de animales ponzoñosos de la División Zoonosis del Siprosa, en Tucumán existen dos géneros de arañas de importancia médica: la Loxosceles, conocida como “araña de los rincones” o “araña violín”, y la Latrodectus, popularmente enominada como “viuda negra”.
La especialista advierte que todas las arañas poseen veneno y pueden provocar reacciones locales, pero que las especies peligrosas pueden desencadenar cuadros severos, con fiebre, necrosis de la piel, contracturas musculares o alteraciones neurológicas.
La araña de los rincones, una de las más frecuentes en viviendas, suele esconderse detrás de cuadros, muebles, espejos, dentro de roperos o entre ropa guardada. Tiene hábitos nocturnos y normalmente pica cuando queda atrapada contra el cuerpo dentro de la ropa o la ropa de cama.
Primeros auxilios
El informe remarca que las picaduras de estas especies constituyen una emergencia médica y que existen sueros específicos disponibles en hospitales de referencia de Tucumán.
Los especialistas recomiendan:
· Consultar de inmediato en un centro de salud si se sospecha una picadura de araña peligrosa.
· No esperar a que aparezcan síntomas graves.
· Si es posible, sacar una foto de la araña o de la lesión para ayudar a su identificación.
· Evitar remedios caseros o automedicación.
· Controlar la aparición de fiebre, dolor intenso, inflamación progresiva o cambios en la piel.
Prevención
La División Zoonosis también difundió una serie de medidas preventivas:
· Sacudir ropa, calzado y prendas guardadas.
· Revisar detrás de cuadros y muebles.
· Mantener limpios depósitos y rincones oscuros.
· Alejar las camas de las paredes.
· Tener cuidado al mover escombros, leña o materiales acumulados.
· Utilizar guantes y ropa adecuada en tareas rurales o de limpieza.
Hospitales de referencia en Tucumán
El Siprosa informó que los hospitales con disponibilidad de tratamiento para este tipo de accidentes son:
· Hospital del Niño Jesús
· Hospital Ángel C. Padilla
· Hospital Centro de Salud Zenón Santillán
· Hospital Eva Perón
· Hospital Nicolás Avellaneda
· Hospital Regional de Concepción
· Hospital General Lamadrid
· Hospital Medici de Tafí del Valle
Para la familia de Solana, contar su historia sólo tiene por objetivo que otras personas no minimicen una picadura ni pierdan tiempo valioso. “Queremos que la gente sepa que esto puede pasar y que hay que actuar rápido”, resumió Carolina.