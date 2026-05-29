Alfredo Miroli reveló los avances sobre rejuvenecimiento de células

La ciencia avanza hacia un terreno que hasta hace pocos años parecía reservado exclusivamente para la ciencia ficción: la posibilidad de revertir el envejecimiento celular. Ese fue el eje de la disertación que brindó ayer el doctor Alfredo Miroli en la Facultad de Medicina de la UNT, en una conferencia organizada por el Consejo de Maestros de la institución y que convocó a estudiantes, profesionales de distintas áreas de la salud y público general.