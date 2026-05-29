Alfredo Miroli reveló los avances sobre rejuvenecimiento de células

La ciencia avanza hacia un terreno que hasta hace pocos años parecía reservado exclusivamente para la ciencia ficción: la posibilidad de revertir el envejecimiento celular. Ese fue el eje de la disertación que brindó ayer el doctor Alfredo Miroli en la Facultad de Medicina de la UNT, en una conferencia organizada por el Consejo de Maestros de la institución y que convocó a estudiantes, profesionales de distintas áreas de la salud y público general.
El reconocido inmunólogo, integrante del Consejo de Maestros, acaba de publicar un libro sobre el tema y desde hace años sigue de cerca las investigaciones internacionales vinculadas al envejecimiento y la regeneración celular. Durante la entrevista previa a la disertación, el médico explicó de manera sencilla el complejo concepto de envejecimiento celular.
“Cada una de nuestras 60 billones de células tiene un reloj biológico adentro”, señaló. “Ese reloj va indicando qué etapas de la vida cumple cada célula. Algunas envejecen más rápido que otras y el problema aparece cuando las células envejecidas contagian ese envejecimiento a las células vecinas. Ahí comienza un deterioro acelerado de órganos y tejidos”.
Avance inusitado
Según detalló, este fenómeno comenzó a comprenderse con mayor profundidad recién a partir de 2006 y desde entonces los avances científicos crecieron a una velocidad inédita.
“La medicina entró en una etapa de crecimiento exponencial del conocimiento”, afirmó. Para Miroli, una de las transformaciones más trascendentes que se avecinan será la llamada “reprogramación del envejecimiento celular”; es decir, la posibilidad de hacer retroceder el reloj biológico de células dañadas o envejecidas.
“Esto no es ciencia ficción. Es ciencia real”, sostuvo. “Aún falta tiempo para muchas aplicaciones en humanos, pero ya existen experiencias exitosas en animales”.
El especialista explicó que actualmente hay investigaciones que lograron regenerar tejidos y revertir daños en ratones mediante la utilización de factores genéticos y reguladores epigenéticos.
Uno de los ejemplos más concretos es el tratamiento de la artrosis. Según detalló, en el futuro podría dejar de pensarse únicamente en prótesis o reemplazos articulares para avanzar hacia la regeneración del propio cartílago.
“La idea sería rejuvenecer el tejido que recubre el hueso y hacer retroceder el daño producido por el envejecimiento”, indicó.
También mencionó avances vinculados a enfermedades degenerativas como la degeneración macular -una de las principales causas de ceguera- y el Alzheimer.
En el caso de la degeneración macular, explicó que hoy existen investigaciones destinadas a “silenciar” genes responsables de la enfermedad mediante mecanismos epigenéticos. Algo similar ocurre con el Alzheimer. Según detalló, ya existen estudios orientados a impedir la producción de la proteína asociada al deterioro neurológico característico de la patología. “Viene una revolución enorme en la medicina”, advirtió. “Dentro de algunos años probablemente habrá que reescribir gran parte de los libros que enseñamos en las facultades”, añadió.
Sin embargo, el médico también hizo una fuerte advertencia sobre la enorme cantidad de información falsa que circula alrededor de la longevidad y el rejuvenecimiento. “Hoy hay un boom de marketing sobre longevidad saludable”, señaló. “Todos los días aparecen influencers, youtubers o instagramers diciendo qué comer, cuántos pasos caminar, si tomar vino o no, a qué hora ayunar. Hay muchísimo ruido y muy poca evidencia científica”. Para Miroli, gran parte de las recomendaciones que se viralizan carecen de sustento médico sólido y contribuyen a generar falsas expectativas.