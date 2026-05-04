Qué dice Alfredo Miroli, médico tucumano, sobre el chikungunya: "Los cambios genéticos llegaron para quedarse"

“Lo más visible es que el mosquito ahora está dentro de las casas, que aparece incluso en invierno o que pica a cualquier hora. Pero el problema es más profundo: no son solamente cambios de comportamiento. Estamos viendo cambios genéticos y epigenéticos”. explicó durante una entrevista para la producción especial que realiza LA GACETA sobre enfermedades y cambio climático.