Mastantuono quedaría afuera del Mundial 2026: los motivos por los que Scaloni no lo convocaría
El mediocampista de 18 años no estaría la lista definitiva de la "Albiceleste" para la Copa del Mundo. La falta de continuidad en el Real Madrid y su baja participación terminaron pesando en la decisión del cuerpo técnico.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni dejaría a Franco Mastantuono fuera de la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 debido a su falta de continuidad en el Real Madrid.
- El volante de 18 años perdió protagonismo en el Real Madrid y fue superado por alternativas con mayor rodaje actual, como Giovani Lo Celso y Valentín Barco.
- A pesar de la exclusión, el cuerpo técnico y la AFA consideran al juvenil como un proyecto clave a futuro que podrá reincorporarse al consolidarse en Europa.
La lista definitiva de la Selecciónpara el Mundial 2026 dejó una ausencia que rápidamente generó impacto: Franco Mastantuono no estaría en la Copa del Mundo. El mediocampista de 18 años, considerado una de las grandes apariciones del fútbol argentino en los últimos años, finalmente quedaría afuera de la nómina de 26 jugadores que Lionel Scaloni llevará a Estados Unidos.
La decisión del entrenador respondería principalmente a cuestiones futbolísticas vinculadas al presente que atraviesa el ex River en el Real Madrid. Aunque su llegada al gigante español generó enorme expectativa, el juvenil no logró consolidarse dentro de la estructura del equipo y perdió protagonismo en un plantel repleto de figuras.
La falta de continuidad terminó siendo uno de los factores determinantes. Mastantuono no consiguió acumular minutos importantes ni sostener una regularidad competitiva que le permitiera mantenerse en consideración de cara a la cita mundialista. En una Selección donde la competencia interna es feroz, el poco rodaje terminó jugando en contra.
A eso se suma el complejo contexto institucional y deportivo que atraviesa el Real Madrid desde hace varios meses. El bajo rendimiento colectivo del equipo también afectó el nivel individual del volante argentino, que nunca logró mostrar la versión que había despertado ilusión durante su etapa en River.
Desde el cuerpo técnico argentino siempre valoraron sus condiciones. De hecho, Scaloni llegó a darle la camiseta número 10 en algunos partidos de Eliminatorias disputados sin Lionel Messi, una señal clara de la confianza y la consideración que existía alrededor del juvenil. Sin embargo, puertas adentro entienden que actualmente no atraviesa su mejor momento futbolístico.
Además, la competencia directa dentro de ese sector de la cancha también terminó inclinando la balanza en su contra. En la consideración del cuerpo técnico aparecen futbolistas con experiencia consolidada y otros que llegan atravesando un gran presente europeo. Giovani Lo Celso, uno de los hombres de mayor confianza de Lionel Scaloni en todo el ciclo, logró recuperarse de las lesiones que lo habían condicionado en los últimos meses y volvió a posicionarse como una alternativa fuerte dentro de la lista. A eso se suma Valentín Barco, que explotó futbolísticamente en Racing de Estrasburgo y llegará al Chelsea tras una temporada que lo volvió a poner en el centro de la escena europea. Frente a ese panorama, Mastantuono terminó perdiendo terreno en la pelea por un lugar en el Mundial.
La exclusión no significa, de todos modos, un cierre definitivo dentro del ciclo de la Selección. En AFA siguen viendo a Mastantuono como uno de los grandes proyectos del fútbol argentino a futuro. Su juventud y el margen de crecimiento que todavía tiene alimentan la idea de que podrá volver a meterse rápidamente en la órbita albiceleste si logra afianzarse en Europa.
Pero esta vez no alcanzó. La combinación entre la falta de continuidad, el irregular presente del Real Madrid y la necesidad de llegar al Mundial con futbolistas en plenitud terminarían dejando a Mastantuono afuera de la Copa del Mundo.