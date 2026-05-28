Mastantuono quedaría afuera del Mundial 2026: los motivos por los que Scaloni no lo convocaría

Además, la competencia directa dentro de ese sector de la cancha también terminó inclinando la balanza en su contra. En la consideración del cuerpo técnico aparecen futbolistas con experiencia consolidada y otros que llegan atravesando un gran presente europeo. Giovani Lo Celso, uno de los hombres de mayor confianza de Lionel Scaloni en todo el ciclo, logró recuperarse de las lesiones que lo habían condicionado en los últimos meses y volvió a posicionarse como una alternativa fuerte dentro de la lista. A eso se suma Valentín Barco, que explotó futbolísticamente en Racing de Estrasburgo y llegará al Chelsea tras una temporada que lo volvió a poner en el centro de la escena europea. Frente a ese panorama, Mastantuono terminó perdiendo terreno en la pelea por un lugar en el Mundial.