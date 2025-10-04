La UNT firmó contrato para construir el tercer comedor universitario

“Es un día de mucha alegría para nosotros haber concluido todo el proceso licitatorio que lleva varios meses. Estamos ansiosos con esta obra, que es muy significativa para nosotros e impacta especialmente en los estudiantes en estos momentos tan difíciles”, dijo el Rector a LA GACETA. “El comedor es una de las obras más importantes, no solo por su envergadura, sino por lo que significa: apoyar a los estudiantes en un momento complejo para que continúen y culminen sus carreras”, afirmó.