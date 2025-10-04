Secciones
La UNT firmó contrato para construir el tercer comedor universitario

La nueva dependencia funcionará en un local que antes ocupaba el PUNA, ubicado en calle Jujuy al 400. Será utilizado por estudiantes y la comunidad de Medicina, Bioquímica, Ciencias Naturales y Artes, y también por Enfermería y el Instituto Técnico. En 15 o 20 días comenzaría la obra y se estima que estaría habilitado para el comienzo del próximo ciclo lectivo.

EL ACUERDO. El rector de la UNT, Sergio Pagani, y el responsable de la empresa, Máximo Ledesma Alfaro.
Hace 2 Hs

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) firmó ayer, en la sala de sesiones del Consejo Superior, el contrato para iniciar la construcción del nuevo Comedor Universitario, que funcionará en calle Jujuy 467.

El acuerdo fue suscripto por el rector, Sergio Pagani, y por Máximo Ledesma Alfaro, apoderado de Alfa Empresa Constructora SRL. Acompañaron la vicerrectora, Mercedes Leal; el secretario general, José Hugo Saab; el secretario de Comunicación Institucional, Arturo Sassi; el subsecretario de Proyectos y Obras, Gerardo Madariaga; y el subsecretario de Bienestar Universitario, Marcos Mollerach.

La obra tiene un inicio estimado de 15 a 20 días, sujeto a aprobaciones administrativas, y un plazo de ejecución de cinco meses.

“Es un día de mucha alegría para nosotros haber concluido todo el proceso licitatorio que lleva varios meses. Estamos ansiosos con esta obra, que es muy significativa para nosotros e impacta especialmente en los estudiantes en estos momentos tan difíciles”, dijo el Rector a LA GACETA. “El comedor es una de las obras más importantes, no solo por su envergadura, sino por lo que significa: apoyar a los estudiantes en un momento complejo para que continúen y culminen sus carreras”, afirmó.

La UNT formalizó la creación del parque Prebisch

La UNT formalizó la creación del parque Prebisch

La vicerrectora explicó que es el tercer comedor de la UNT, “que abrimos para las facultades que están en el centro, y va a funcionar en un gran salón en L, donde antes estaba el PUNA y va a dar la posibilidad de que asistan las facultades de Medicina, de Bioquímica, de Ciencias Naturales y de Artes, así como los estudiantes de Enfermería y del Instituto Técnico” .

En un comunicado de la UNT, dijo que “en un tiempo tan difícil, este proyecto sostiene políticas inclusivas y ayuda a garantizar alimentación saludable para los estudiantes. Complementa acciones como el boleto gratuito y el despliegue de carreras en distintas intendencias, para que los estudiantes ingresen, permanezcan y se gradúen en el menor tiempo posible”.

Estaría listo en marzo

Pagani subrayó que “el comedor no solo busca apoyar a los estudiantes; también estamos revisando lo académico y lo administrativo para que puedan recibirse en el menor tiempo posible”. Y precisó: “Aspiramos a que esté operativo para el próximo período lectivo, en marzo o abril”.

La vicerrectora, que hace 10 años, siendo decana de Filosofía y Letras, había inaugurado el comedor en esa facultad, destacó ahora que “no sólo es un espacio en que queremos instalar hábitos d buena alimentación y demás, sino que sea también un lugar de encuentro y entendimiento de los estudiantes. Eso sucede en otros comedores, donde deciden quedarse a tomar clases y socializar, comprometidos con la realidad de la vida universitaria y del país”

La UNT obtuvo la escritura de la Quinta Agronómica

La UNT obtuvo la escritura de la Quinta Agronómica

El ingeniero Juan Carlos Ramallo, de la empresa adjudicataria, señaló: “Estamos muy entusiasmados. Hubo cinco oferentes y resultamos adjudicatarios. Al tratarse de una intervención urbana, con remodelaciones y cubiertas que no se remueven por completo, la época de lluvias no debería interrumpirnos”. Sobre la inversión y los tiempos administrativos, agregó: “El contrato es por casi 400 millones de pesos. La fecha de inicio depende de protocolizaciones y aprobaciones de la UNT y del municipio; estimamos comenzar en unas tres semanas”.

“Para toda la comunidad, y en especial para los estudiantes, el mensaje es que estamos poniendo nuestro máximo esfuerzo para que puedan cumplir su sueño de ser profesionales”, concluyó Pagani.

Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánSergio PaganiMercedes Leal
