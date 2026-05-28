Alfredo Miroli habló sobre el futuro de la medicina: "No es ciencia ficción, es ciencia real"
Resumen para apurados
- El médico Alfredo Miroli disertó este jueves en la Facultad de Medicina sobre cómo revertir el envejecimiento celular para exponer los avances que transformarán la salud.
- La exposición detalló investigaciones que lograron rejuvenecer órganos en ratones y silenciar genes patógenos, demostrando que estos avances ya muestran resultados reales.
- Miroli anticipó una revolución que hará desaparecer tratamientos actuales y obligará a reescribir los libros de estudio de medicina para las próximas generaciones.
El doctor Alfredo Miroli encabezó este jueves una disertación en la Facultad de Medicina bajo el título “Cómo revertir el envejecimiento celular”, donde abordó los avances científicos que prometen cambiar por completo el futuro de la salud y los tratamientos médicos.
En diálogo con LG Play, el especialista sostuvo que muchas de las investigaciones que hasta hace poco parecían imposibles ya comenzaron a mostrar resultados concretos. “No es ciencia ficción, es ciencia real”, afirmó.
Durante la charla, Miroli explicó que actualmente existen avances que permiten revertir el envejecimiento celular y rejuvenecer órganos, algo que, según detalló, ya se logró en experimentos realizados con ratones.
El médico también destacó el impacto que tendrá la genética en los próximos años y aseguró que los científicos están logrando “callar” genes responsables de distintas enfermedades, abriendo una nueva etapa en la medicina moderna.
Para Miroli, los cambios que se vienen serán tan profundos que modificarán gran parte de los tratamientos actuales. “Muchísimos tratamientos van a desaparecer”, anticipó.
Además, remarcó que el conocimiento médico atraviesa una etapa de transformación acelerada y consideró que las próximas generaciones deberán revisar buena parte de lo aprendido hasta ahora. “Viene una revolución en la medicina. Dentro de unos años habrá que reescribir gran parte de los libros que estudiamos en la facultad”, concluyó.