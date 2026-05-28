Las razones detrás de los cuatro refuerzos que pidió Falcioni para Atlético Tucumán

En esas ausencias, Gabriel Abeldaño fue el encargado de reemplazarlo, pero el juvenil perdió muchísimo terreno en la consideración de Falcioni -incluso bajó a sumar minutos en Reserva-, por lo que no sería descabellado que se le busque una salida a préstamo para que sume rodaje en otra institución. Manuel Brondo, la otra opción en el banco, tampoco convenció (apenas pisó el césped un minuto con River). Así, todo el gasto y la responsabilidad del gol recaen en el “Loco”. Si el atacante no tiene una tarde lúcida frente al arco, las variantes de recambio directo en el banco brillan por su ausencia.