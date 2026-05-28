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Los motivos por los que Scaloni demora hasta último momento la lista de la Selección para el Mundial 2026

El entrenador espera la evolución física de varios futbolistas antes de confirmar los 26 convocados para la Copa del Mundo.

Los motivos por los que Scaloni demora hasta último momento la lista de la Selección para el Mundial 2026
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni demora la lista de Argentina para el Mundial 2026 por el estado físico de varios jugadores y el endurecimiento de las reglas de cambio de la FIFA.
  • El nuevo reglamento de FIFA limita los cambios de último momento. Por ello, Scaloni evalúa la evolución física de figuras clave como Montiel, Molina y Romero antes de definir.
  • Esta estrategia busca evitar contratiempos en la defensa del título mundial y asegurar un plantel al 100% físico ante las severas restricciones del nuevo marco competitivo.
Resumen generado con IA

Mientras gran parte de las selecciones ya oficializaron sus listas para el Mundial 2026, Lionel Scaloni continúa sin confirmar los 26 futbolistas que representarán a la Argentina en Estados Unidos, México y Canadá. Y detrás de esa demora existe una explicación reglamentaria que condiciona completamente al cuerpo técnico.

El entrenador campeón del mundo esperará hasta el último momento posible para definir la nómina definitiva debido a que varios jugadores importantes llegan “tocados” físicamente y cualquier decisión apresurada podría transformarse en un problema serio durante la Copa del Mundo.

El cambio reglamentario que condiciona a Scaloni

A diferencia de lo ocurrido en Qatar 2022, el reglamento de FIFA para este Mundial endureció las condiciones para realizar modificaciones una vez presentada la lista definitiva.

Ahora, solamente se podrá reemplazar a un futbolista en caso de lesión grave o enfermedad y siempre con aprobación médica oficial de FIFA hasta 24 horas antes del debut de cada selección.

Por eso, Scaloni busca ganar tiempo antes de entregar la nómina final y evaluar hasta último momento la evolución física de algunos jugadores clave del plantel.

Los futbolistas que preocupan en la selección argentina

Uno de los puestos que más inquieta al cuerpo técnico es el lateral derecho. Tanto Gonzalo Montiel como Nahuel Molina arrastran problemas físicos y serán evaluados durante los próximos días.

El caso más delicado parece ser el de Montiel, que viene de sufrir varias lesiones musculares en River y llega con poco ritmo de competencia.

Además, también existen dudas alrededor de Cristian Romero, quien arrastra molestias ligamentarias en una de sus rodillas y acumuló pocos minutos en los últimos meses.

En paralelo, Lionel Messi y Emiliano Martínez también llegan con algunas molestias físicas, aunque desde el entorno de la Selección aseguran que ambos estarán presentes en el Mundial.

El antecedente de Qatar 2022

En la previa del último Mundial, Scaloni había podido modificar la lista incluso después del amistoso ante Emiratos Árabes Unidos.

En aquel momento, salieron Joaquín Correa y Nicolás González por problemas físicos e ingresaron Thiago Almada y Ángel Correa gracias a un reglamento mucho más flexible que el actual.

Por eso, esta vez el cuerpo técnico prefiere esperar hasta el límite permitido antes de confirmar oficialmente a los 26 convocados que buscarán defender el título conseguido en Qatar.

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