“¿Cuánto dura la carrera?”: la pregunta que más se repitió en la Expo Educativa de Bella Vista

La guitarra junto al violín sonaban fuerte en uno de los stands, mientras decenas de estudiantes caminaban entre folletos, carreras y preguntas sobre el futuro. Algunos llegaban con una decisión tomada desde hace años; otros, en cambio, buscaban una señal que los llame entre tantas opciones. En la Expo Educativa de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), realizada en la Casa de la Cultura de Bella Vista, hubo algo que se repitió una y otra vez: los jóvenes ya eligen sus carreras pensando en el trabajo que podrán conseguir después.