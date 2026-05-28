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“¿Cuánto dura la carrera?”: la pregunta que más se repitió en la Expo Educativa de Bella Vista

Tecnología, inteligencia artificial y carreras cortas estuvieron entre las opciones más buscadas por los estudiantes que recorrieron los stands. La salida laboral atravesó casi todas las decisiones.

CONSULTAS. Estudiantes de distintas escuelas recorrieron los stands de la Expo Educativa de la UNT en Bella Vista buscando información sobre carreras y salida laboral. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO
CONSULTAS. Estudiantes de distintas escuelas recorrieron los stands de la Expo Educativa de la UNT en Bella Vista buscando información sobre carreras y salida laboral. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO
Por Victoria Reinoso Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • Estudiantes tucumanos priorizaron las carreras cortas y la salida laboral en la Expo Educativa de la UNT en Bella Vista esta semana, buscando una rápida inserción al trabajo.
  • La inclinación hacia la tecnología y la inteligencia artificial crece, mientras las tecnicaturas de 2 a 3 años desplazan a ingenierías largas por temor a no conseguir empleo.
  • Esta tendencia refleja cómo los jóvenes priorizan la salida laboral rápida, lo que podría redefinir la oferta académica universitaria y el futuro del mercado de trabajo.
Resumen generado con IA

La guitarra junto al violín sonaban fuerte en uno de los stands, mientras decenas de estudiantes caminaban entre folletos, carreras y preguntas sobre el futuro. Algunos llegaban con una decisión tomada desde hace años; otros, en cambio, buscaban una señal que los llame entre tantas opciones. En la Expo Educativa de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), realizada en la Casa de la Cultura de Bella Vista, hubo algo que se repitió una y otra vez: los jóvenes ya eligen sus carreras pensando en el trabajo que podrán conseguir después.

La duración de las carreras fue una de las preguntas más repetidas en la expo. Venecia María del Carmen, subsecretaria de Ciclos Cortos de la UTN, aseguró que muchos estudiantes priorizan opciones más cortas. “Si les hablás de una ingeniería de seis años, algunos se espantan”, contó a LA GACETA. “Cuando les decís que dura dos o tres años, enseguida responden: ‘eso quiero’”, agregó. Explicó que muchos jóvenes hoy buscan carreras que les permitan insertarse rápido en el mundo laboral, aunque después continúen estudiando. “Lo ven como una punta de lanza para empezar a trabajar y después seguir formándose”, señaló.

Según contó, los estudiantes llegan cada vez más orientados hacia propuestas vinculadas con tecnología, robótica y sistemas. Incluso destacó que Bella Vista realiza encuestas entre los jóvenes para conocer qué carreras les interesan antes de definir la oferta educativa local de cada Expo.

EL MÁS CONCURRIDO. El stand de la UTN fue uno de los más concurridos de la Expo Educativa en Bella Vista. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO EL MÁS CONCURRIDO. El stand de la UTN fue uno de los más concurridos de la Expo Educativa en Bella Vista. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO

Carreras cortas, tecnología y empleo

Las ingenierías, las carreras tecnológicas y las opciones cortas fueron de las más consultadas. También aparecieron intereses ligados al diseño, la salud, la arquitectura y hasta el cine. Pero detrás de cada elección hubo algo más profundo: el intento de equilibrar pasión, economía y futuro.

“Estoy pensando en estudiar ingeniería en inteligencia artificial”, contó Matías Rodríguez, de 17 años, mientras recorría los stands de la expo. Dice que eligió esa carrera “más que nada para pensar a futuro” y porque cree que tiene “una salida laboral globalizada”. Antes había evaluado estudiar odontología, pero terminó descartándola por motivos económicos. “Me gusta más ingeniería en inteligencia artificial”, resumió.

La tecnología apareció una y otra vez entre las carreras más nombradas por los estudiantes. Santiago Álvarez, de 17 años, aseguró que quiere estudiar la licenciatura en logística y después seguir ingeniería en sistemas. “Me llevo bien con los números”, explicó. También contó que ya imagina dónde le gustaría trabajar: “Mi objetivo sería entrar a Mercado Libre”.

SUS INTERESES. Nahuel Catalán evalúa estudiar Educación Física; Matías Rodríguez apuesta por inteligencia artificial y Santiago Álvarez sueña con trabajar en Mercado Libre. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO SUS INTERESES. Nahuel Catalán evalúa estudiar Educación Física; Matías Rodríguez apuesta por inteligencia artificial y Santiago Álvarez sueña con trabajar en Mercado Libre. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO

En su caso, el tiempo de estudio también influye en la decisión. “Es una licenciatura corta, dentro de todo”, dijo sobre logística. Y aunque reconoce que no será fácil, cree que puede adaptarse bien a la carrera. Como muchos otros estudiantes presentes en Bella Vista, Santiago combina intereses personales con una pregunta que atraviesa toda la expo: qué carreras ofrecen hoy más oportunidades laborales.

Nahuel Catalán, de 16 años, llegó a la Expo con una idea bastante clara: estudiar Educación Física. “Más que nada porque me gusta el deporte”, explicó. Sin embargo, también aprovechó la jornada para explorar otras opciones. “Quiero averiguar qué más hay por si me arrepiento”, dijo entre risas. Psicología apareció como otra de las carreras que le llaman la atención, aunque todavía no tomó una decisión definitiva.

Entre la pasión y la salida laboral

Pero no todo pasa por la tecnología. También hubo estudiantes que siguen apostando por carreras creativas o artísticas, aunque muchas veces con dudas sobre la estabilidad laboral.

Sol Quinteros, alumna de 18 años de la Escuela Técnica N°1 de Bella Vista, contó que está dividida entre la música, el diseño y arquitectura. “Me gusta mucho el arte, pero también el tema de los planos y el diseño”, explicó. Cuando le preguntaron qué piensa sobre quienes dicen que “el arte no tiene futuro”, respondió sin dudar: “Siento que son personas con sueños frustrados”.

Aylen Pomacusi, compañera de Sol, también de 18, también está entre dos mundos: le apasionan la música y la fotografía, pero piensa que diseño de interiores puede darle más posibilidades laborales. Para estudiar, tendría que viajar todos los días hasta San Miguel de Tucumán, como hace su hermana, estudiante de arquitectura. “Es complicado, pero si tengo la oportunidad, la voy a aprovechar”, aseguró.

EN EL STAND DE MÚSICA. Aylen Pomacusi y Sol Quinteros llegaron a la Expo UNT con dudas distintas, pero disfrutaron de la música del stand del Conservatorio Provincial de Música (Anexo Bella Vista). / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO EN EL STAND DE MÚSICA. Aylen Pomacusi y Sol Quinteros llegaron a la Expo UNT con dudas distintas, pero disfrutaron de la música del stand del Conservatorio Provincial de Música (Anexo Bella Vista). / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO

La preocupación por conseguir trabajo apareció especialmente en carreras tradicionales. Brisa Ibarra, de 17 años, contó que inicialmente quería estudiar Administración de Empresas, pero cambió de idea después de escuchar experiencias cercanas de personas que no consiguen empleo. Ahora evalúa ingeniería electromecánica. “No quiero perder años y después no tener trabajo”, explicó. Durante la expo también descubrió otra opción inesperada: cine. “No estaba en mis planes, pero me interesó mucho”, dijo.

A FAVOR DE LA EXPO. Brisa Ibarra contó que cambió su mirada sobre algunas carreras después de escuchar las voces de los stands y experiencias de personas cercanas. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO A FAVOR DE LA EXPO. Brisa Ibarra contó que cambió su mirada sobre algunas carreras después de escuchar las voces de los stands y experiencias de personas cercanas. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO

En contraste, algunas carreras mantienen un atractivo histórico. Medicina sigue siendo una de ellas. Juana Sandoval, de 18 años, aseguró que hace tres años tiene claro qué quiere estudiar. “Es lo único que me gusta”, resumió. También hubo quienes eligieron carreras vinculadas con números y administración. Victoria Leguizamón quiere estudiar Contador Público porque considera que tiene buena salida laboral. “Hace mucho que estoy decidida”, contó.

DECIDIDAS. Mientras Juana Sandoval sueña con estudiar medicina, Victoria Leguizamón apuesta por Contador Público por su afinidad con los números y la salida laboral. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO DECIDIDAS. Mientras Juana Sandoval sueña con estudiar medicina, Victoria Leguizamón apuesta por Contador Público por su afinidad con los números y la salida laboral. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO

Los profesorados también quieren lugar

Mientras tanto, desde los profesorados y carreras docentes reconocen que hoy deben competir contra el peso de las profesiones tecnológicas. Fiorella Sánchez, representante de la Escuela Sarmiento, explicó que muchos jóvenes llegan con prejuicios sobre la docencia inicial. “Escuchamos chicos pasar por frente del stand que dicen ‘maestra no’, porque creen que es hacer manualidades”, señaló. Y sumó: "Entiendo que es por la curiosidad tecnológica pero hay que pensar más allá de eso". Sin embargo, destacó algo que antes era poco habitual: cada vez más varones se acercan a consultar por profesorados.

SOBRE LA DOCENCIA. Estudiantes de la Escuela Sarmiento buscaron derribar prejuicios sobre los profesorados en Bella Vista. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILO SOBRE LA DOCENCIA. Estudiantes de la Escuela Sarmiento buscaron derribar prejuicios sobre los profesorados en Bella Vista. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILO

En el stand del Instituto de Enseñanza Superior (IES), las estudiantes del profesorado de matemática intentaban derribar uno de los prejuicios más comunes: que es una carrera difícil y con poca demanda. Irma Ponce, alumna de tercer año, defendió la disciplina con entusiasmo y aseguró que tiene una salida laboral constante. “La matemática siempre existió, está y va a seguir estando”, afirmó. Mientras explicaba la propuesta académica, mencionó que muchos jóvenes se acercaban atraídos por la posibilidad de conseguir trabajo rápido.

La Expo UNT dejó una escena repetida en casi todos los stands: chicos pensando el futuro con calculadora en mano. La pasión sigue estando, pero ahora comparte lugar con otra pregunta urgente: de qué voy a trabajar.

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