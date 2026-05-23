Cuánto cobra un mecánico en mayo de 2026: los valores de referencia para reparaciones y servicios

Resumen para apurados
- En mayo de 2026, la federación FAATRA difundió los valores de referencia para reparaciones mecánicas en Argentina, con el fin de ordenar los precios ante la suba de costos.
- La hora de mecánica y pintura se fijó en $84.000 más IVA. El presupuesto final varía según la complejidad, insumos requeridos y la ubicación geográfica de cada taller.
- Estas tarifas orientativas buscan dar previsibilidad al sector, aunque la dispersión de precios continuará debido al equipamiento, la confianza y las diferencias regionales.
En medio de la suba de costos y las diferencias de precios entre provincias, muchos automovilistas se preguntan cuánto cobra actualmente un mecánico en Argentina. Aunque no existe una tarifa única obligatoria, el sector utiliza valores orientativos que sirven como referencia para calcular reparaciones, trabajos de chapa y pintura y distintos servicios del rubro automotor.
Los parámetros son difundidos por la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines, conocida como Faatra, y funcionan como una guía para talleres y clientes en todo el país.
Cuáles son los valores orientativos de un mecánico en mayo de 2026
La denominada “hora taller” es uno de los criterios más utilizados para calcular presupuestos mecánicos. Sin embargo, en la práctica, muchos talleres también cobran según el tipo de trabajo realizado y la complejidad de la reparación.
De acuerdo con los valores sugeridos por la Subcomisión de Carrocería y Pintura de Faatra para el segundo trimestre de 2026, estas son las referencias actuales:
- Mecánica, electricidad y servicios generales: $84.000 más IVA por hora
- Hora de pintura: $84.000 más IVA
- Día de chapa (equivalente a cuatro horas): $336.000 más IVA
- Paño de pintura (seis horas con insumos incluidos): $504.000 más IVA
Cómo calculan los talleres el precio de una reparación
En la mayoría de los casos, los talleres mecánicos no cobran únicamente por cantidad de horas trabajadas. El presupuesto final suele depender de distintos factores, como la dificultad técnica, el tiempo estimado, las herramientas utilizadas y los insumos necesarios para completar la reparación.
En trabajos de chapa y pintura también se utilizan equivalencias técnicas específicas, como “día de chapa” o “paño de pintura”, que permiten calcular arreglos más complejos sin depender exclusivamente del reloj.
Esto explica por qué dos reparaciones que demandan un tiempo similar pueden tener precios muy diferentes si requieren distintos niveles de precisión, experiencia técnica o materiales.
Por qué puede variar tanto el precio entre un taller y otro
Uno de los factores que más influye en el costo final de un arreglo automotor es la ubicación del taller. Los valores suelen ser más elevados en grandes ciudades como Buenos Aires que en otras provincias o localidades del interior.
También impactan cuestiones como el equipamiento disponible, la capacitación del personal, el acceso a repuestos y el nivel de formalidad del negocio.
A eso se suma otro aspecto clave: muchos clientes priorizan la confianza y la trayectoria del mecánico por encima del precio, algo que también contribuye a la gran dispersión de valores que existe actualmente en el mercado automotor argentino.