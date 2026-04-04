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Informe especial: el futuro de las carreras, según un físico, un matemático y un psicólogo

UNA GRAN DECISIÓN. Alejandro Schujman, Guillermo Martinez y Alberto Rojo analizaron junto a LA GACETA el momento en que los jóvenes terminan el secundario y deben decidir su futuro. / LA GACETA

LA GACETA reunió las miradas de referentes de diferentes áreas para pensar una de las preguntas que atraviesa a toda una generación: qué estudiar hoy cuando el trabajo cambia a gran velocidad.

Por Victoria Reinoso 04 Abril 2026

Resumen de nota

  • LA GACETA reunió a un físico, un matemático y un psicólogo para debatir qué carreras estudiar hoy frente a la rápida transformación del mercado laboral y la incertidumbre actual.
  • A través de entrevistas, los especialistas plantean priorizar disciplinas base como física y matemáticas, desestimando la salida laboral inmediata como único criterio de elección.
  • El informe busca guiar a jóvenes y padres en un mundo incierto, subrayando que la curiosidad y las bases académicas sólidas serán fundamentales para adaptarse a empleos del futuro.
Resumen generado con IA

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