Informe especial: el futuro de las carreras, según un físico, un matemático y un psicólogo
LA GACETA reunió las miradas de referentes de diferentes áreas para pensar una de las preguntas que atraviesa a toda una generación: qué estudiar hoy cuando el trabajo cambia a gran velocidad.
Resumen de nota
- LA GACETA reunió a un físico, un matemático y un psicólogo para debatir qué carreras estudiar hoy frente a la rápida transformación del mercado laboral y la incertidumbre actual.
- A través de entrevistas, los especialistas plantean priorizar disciplinas base como física y matemáticas, desestimando la salida laboral inmediata como único criterio de elección.
- El informe busca guiar a jóvenes y padres en un mundo incierto, subrayando que la curiosidad y las bases académicas sólidas serán fundamentales para adaptarse a empleos del futuro.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Carreras del futuro Jóvenes