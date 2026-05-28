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Una cucharada antes de dormir: el alimento que puede mejorar la calidad del sueño

Especialistas en longevidad aseguran que un alimento rico en triptófano y magnesio puede ayudar a mejorar la calidad del sueño. Consumido en cantidades moderadas antes de acostarse, también favorece la relajación muscular y ayuda a evitar despertares nocturnos.

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Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en longevidad recomiendan consumir mantequilla de maní antes de dormir para mejorar el descanso gracias a sus aportes de triptófano y magnesio.
  • Este alimento aporta grasas saludables y proteínas que generan saciedad y evitan despertares nocturnos, además de favorecer la relajación muscular y del sistema nervioso.
  • El uso de la mantequilla de maní se perfila como una alternativa natural, accesible y simple frente a métodos tradicionales como el té o la leche para regular el sueño.
Resumen generado con IA

Dormir bien es uno de los pilares fundamentales para la salud y el bienestar. En ese contexto, especialistas en longevidad destacan que ciertos alimentos pueden ayudar a mejorar la calidad del descanso cuando se consumen antes de acostarse. Uno de los más mencionados es la mantequilla de maní.

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Según los expertos, una pequeña cantidad de este alimento podría favorecer el sueño gracias a sus nutrientes y compuestos vinculados con la relajación y la regulación del sistema nervioso.

Por qué la mantequilla de maní puede ayudar a dormir mejor

La mantequilla de maní contiene triptófano, un aminoácido que participa en la producción de serotonina y melatonina, dos sustancias clave en los ciclos del sueño y el descanso nocturno.

El especialista en longevidad David Céspedes explicó que una cucharadita consumida aproximadamente una hora antes de dormir puede aportar beneficios. Además, destacó que este alimento también contiene magnesio, un mineral relacionado con la relajación muscular.

Distintas organizaciones vinculadas a la educación nutricional remarcan que sus componentes pueden colaborar con procesos asociados al equilibrio del sistema nervioso y la sensación de saciedad durante la noche.

Los beneficios de consumir mantequilla de maní antes de dormir

Entre los principales beneficios asociados a este alimento aparecen:

  • Aporte de triptófano, vinculado a la producción de melatonina y serotonina.
  • Presencia de magnesio, que ayuda a relajar músculos y nervios.
  • Contenido de grasas saludables y proteínas que generan mayor saciedad.
  • Posible reducción de despertares nocturnos causados por hambre.

Cómo incorporar mantequilla de maní a la alimentación

Existen varias formas simples de sumar este alimento a la rutina diaria:

  • Sola o como snack
  • Con frutas
  • Mezclada con yogur
  • En tostadas o avena

Consumida en cantidades moderadas, la mantequilla de maní aparece como una alternativa simple y accesible para quienes buscan mejorar la calidad del sueño a través de la alimentación.

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