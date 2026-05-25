Esto es lo que le sucede a tu cuerpo si dejás de comer tres horas antes de ir a dormir

Hormonas en equilibrio y mejor descanso

Darle un margen de tres horas al cuerpo antes de tocar la almohada estabiliza los niveles de azúcar en la sangre y disminuye la producción de insulina. Además, tiene un impacto directo en la hormona clave del descanso. "Dejar de comer tres horas antes de dormir ayuda a aumentar la producción natural de melatonina, la hormona que induce el sueño", afirmó Laura O'Connor, dietista de la Universidad de Nueva York. Si comemos tarde, esta hormona se retrasa, desajustando el ritmo circadiano.