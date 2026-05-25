SociedadSalud

Esto es lo que le sucede a tu cuerpo si dejás de comer tres horas antes de ir a dormir

La explicaición médica lleva a replantear los hábitos nocturnos. Una venatana de horas puede cambiar la manera en que nuestro cuerpo responde al descanso.

Lo que ocurre con tu cuerpo al cenar temprano.
Lo que ocurre con tu cuerpo al cenar temprano. Imagen: Getty Images/Parade Magazine
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos en nutrición recomiendan cenar tres horas antes de acostarse para permitir que el estómago se vacíe y no se altere la calidad del descanso nocturno.
  • Cenar tarde obliga al cuerpo a digerir en vez de descansar, lo que eleva la temperatura, causa reflujo y disminuye la melatonina, alterando el ritmo circadiano.
  • Este cambio de hábito de alimentación estabiliza el azúcar, potencia la quema de grasa y mejora la recuperación muscular, transformando la salud a largo plazo.
Resumen generado con IA

Si sos de los que no conciben irse a la cama sin un bocado dulce o un asalto rápido a la heladera a medianoche, podría ser momento de replantear ese hábito. Modificar la hora de tu última comida no solo cambia la digestión, sino que transforma por completo la calidad del descanso.

El método simple y económico que ayuda a dormir mejor, según una experta en sueño

El método simple y económico que ayuda a dormir mejor, según una experta en sueño

La explicación médica detrás de este consejo es más sencilla de lo que parece: nuestro sistema digestivo necesita tiempo para procesar los alimentos de manera eficiente. "Actividades como comer y hacer ejercicio estimulan nuestro cuerpo e influyen en la calidad del sueño y en la capacidad para conciliarlo. Nuestro estómago tarda aproximadamente tres horas en vaciarse", detalló Sandra Zhang, dietista nutricionista del Centro Médico Tufts al medio Parade Magazine.

Un respiro para el reloj biológico

Cuando cenamos tarde, obligamos al organismo a dividir sus energías. En lugar de sumergirse en los procesos naturales de reparación y relajación nocturna, el flujo sanguíneo se desvía masivamente hacia el estómago y los intestinos, elevando la temperatura corporal y activando hormonas que envían señales de alerta al cerebro. Esto provoca microdespertares y una marcada reducción del sueño profundo.

Irse a dormir con el estómago lleno incrementa drásticamente el riesgo de sufrir reflujo ácido, acidez y una molesta pesadez estomacal. "Antes de acostarse, nuestro cuerpo se relaja y entra en un estado parasimpático que indica relajación", puntualizó Zhang. Si cortamos ese proceso, el descanso se interrumpe y la consecuencia directa será una inevitable sensación de cansancio y somnolencia al día siguiente.

Hormonas en equilibrio y mejor descanso

Darle un margen de tres horas al cuerpo antes de tocar la almohada estabiliza los niveles de azúcar en la sangre y disminuye la producción de insulina. Además, tiene un impacto directo en la hormona clave del descanso. "Dejar de comer tres horas antes de dormir ayuda a aumentar la producción natural de melatonina, la hormona que induce el sueño", afirmó Laura O'Connor, dietista de la Universidad de Nueva York. Si comemos tarde, esta hormona se retrasa, desajustando el ritmo circadiano.

La temperatura del cuerpo también juega un rol fundamental en esta transición. "Cuando la digestión está prácticamente completa, la temperatura corporal central puede descender de forma natural por la noche, una señal clave que el cerebro utiliza para iniciar el sueño", aportó Mariana Dineen, fundadora de Elemento Health. Con el cortisol (la hormona del estrés) bajo control y el metabolismo liberado de la digestión pesada, el cerebro finalmente logra desconectarse de forma óptima.

Reparación muscular y quema de grasas

Los beneficios de cerrar la cocina temprano van mucho más allá de evitar las pesadillas. Cuando el organismo no está ocupado procesando la cena, utiliza las horas de ayuno nocturno para activar otros mecanismos vitales. "Tu cuerpo quemará más grasa almacenada en lugar de digerir la comida en el estómago", explicó O'Connor. Es una ventana ideal para optimizar el rendimiento metabólico de forma natural.

Por último, este hábito protege directamente a los músculos tras el desgaste diario. Sin embargo, para que esta recuperación ocurra, la cena previa debe ser equilibrada. "Si tenés mucha hambre, tu cuerpo puede usar la proteína como fuente de energía en lugar de para reparar los músculos", advirtió Tracey Brigman, profesora y dietista de la Universidad de Georgia. 

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio
1

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo
2

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular
3

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular

Actos por el 25 de Mayo: mientras Villarruel fue excluida del Tedeum, la Iglesia advirtió al Gobierno
4

Actos por el 25 de Mayo: mientras Villarruel fue excluida del Tedeum, la Iglesia advirtió al Gobierno

Crece la interna en LLA: Karina Milei prohibió el ingreso de Patricia Bullrich al Cabildo
5

Crece la interna en LLA: Karina Milei prohibió el ingreso de Patricia Bullrich al Cabildo

Ranking notas premium
Como bailando en la cubierta del Titanic
1

Como bailando en la cubierta del Titanic

Carta del apóstol Santiago
2

Carta del apóstol Santiago

Cuestión de oportunidades
3

Cuestión de oportunidades

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas
4

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
5

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Más Noticias
La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

La viste y la escuchaste, pero ¿sabés cómo se llama esta ave?

La viste y la escuchaste, pero ¿sabés cómo se llama esta ave?

Vuelven los días cálidos: anuncian una semana primaveral en Tucumán

Vuelven los días cálidos: anuncian una semana primaveral en Tucumán

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular

La forma correcta de preparar la avena para bajar de peso y ganar masa muscular

La UNT define su transición con nuevo Consejo Superior

La UNT define su transición con nuevo Consejo Superior

Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

Tras el frío polar, el 25 de Mayo abrirá una semana más estable en Tucumán

Tras el frío polar, el 25 de Mayo abrirá una semana más estable en Tucumán

Comentarios