Luna nueva en Tauro: los tres signos que tendrán un cambio radical desde el 16 de mayo

Qué significa la Luna nueva en Tauro 2026

En astrología, las lunas nuevas simbolizan comienzos, cierres de ciclos y momentos propicios para manifestar deseos y redefinir objetivos. En el caso de Tauro, la energía se asocia con la abundancia, la seguridad financiera, el bienestar emocional y la construcción de una vida más estable.