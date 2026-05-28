Tras años de trabajo científico y ambiental, Tucumán declaró “Monumento Natural” al tapir

“Para nosotros es una alegría enorme”, expresó a LA GACETA Ana Paula López, coordinadora del área de Educación Ambiental de la Reserva Horco Molle. “Venimos trabajando desde hace muchos años en la conservación del tapir, y que la provincia reconozca a esta especie (extinta en Tucumán hace más de 80 años) como un monumento natural al cual hay que proteger, es muy significativo”.