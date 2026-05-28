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Cómo cambió Shiloh: así está hoy la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt que rechaza la fama

Aunque creció bajo la mirada de la prensa internacional, Shiloh Jolie eligió dedicarse al baile y construir su carrera sin utilizar la fama ni el apellido de sus padres. Cumplió 20 años el 27 de mayo.

Shiloh junto a su mamá, Angelina Jolie
Shiloh junto a su mamá, Angelina Jolie
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Shiloh Jolie celebró sus 20 años el 27 de mayo en EE. UU., consolidando su distanciamiento de la fama y del apellido de sus padres, Angelina Jolie y Brad Pitt.
  • Tras el divorcio de sus padres en 2016, Shiloh eliminó legalmente el apellido Pitt al cumplir 18 años. Hoy se enfoca en el baile y audiciona bajo el nombre artístico 'Shi'.
  • Su elección de mantener un perfil bajo define un camino independiente frente al fenómeno de los 'nepo babies', priorizando una carrera artística basada en su propio mérito.
Resumen generado con IA

Shiloh Jolie, la hija biológica mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, celebra sus 20 años en un momento marcado por la búsqueda de identidad propia y el distanciamiento del universo mediático que rodeó a su familia desde su nacimiento.

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Aunque creció bajo la atención constante de la prensa internacional, la joven eligió desarrollar un perfil reservado y construir una carrera artística lejos del peso de los apellidos más famosos de Hollywood.

Cómo luce hoy Shiloh Jolie a los 20 años y por qué se alejó de la exposición Cómo luce hoy Shiloh Jolie a los 20 años y por qué se alejó de la exposición Hola

El nacimiento de Shiloh Jolie y el impacto mediático mundial

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt nació el 27 de mayo de 2006 en Swakopmund, en medio de una enorme expectativa mediática. Angelina Jolie decidió dar a luz en el país africano para evitar el asedio de los paparazzi en Los Ángeles y preservar cierta intimidad familiar.

La llegada de la bebé se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional. De hecho, las primeras imágenes fueron vendidas por una cifra millonaria y el dinero fue destinado a proyectos solidarios impulsados por la fundación de la entonces pareja.

Con el paso de los años, Shiloh acompañó ocasionalmente a su madre en eventos y estrenos, donde llamó la atención por el notable parecido físico con la actriz de “Maléfica”.

Shiloh Jolie cumplió 20 años el 27 de mayo Shiloh Jolie cumplió 20 años el 27 de mayo

La decisión de eliminar el apellido Pitt

Tras la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt en 2016, la relación familiar atravesó un largo proceso judicial y mediático. En ese contexto, Shiloh tomó una decisión que generó repercusión internacional: solicitó retirar legalmente el apellido paterno.

La medida fue aprobada cuando cumplió la mayoría de edad y fue interpretada por su entorno como un gesto personal e independiente luego de años atravesados por situaciones difíciles dentro de la familia. Desde entonces, la joven comenzó a utilizar públicamente el nombre Shiloh Jolie.

Música, danza y una carrera lejos del nepotismo

A diferencia de otros hijos de celebridades, Shiloh eligió mantenerse alejada de la actuación y concentrarse en disciplinas vinculadas a la música y el baile.

En abril trascendió que participó como bailarina en un videoclip de la cantante de K-Pop Dayoung. Según reveló posteriormente la productora encargada del proyecto, nadie sabía inicialmente que se trataba de la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, ya que se presentó al casting junto a un grupo de danza.

La joven también comenzó a explorar el mundo de la coreografía bajo el nombre artístico “Shi”. Uno de sus primeros trabajos fue una puesta escénica realizada durante un evento de moda en Los Ángeles.

Una vida reservada y lejos de Hollywood

Angelina Jolie reconoció en distintas entrevistas que ninguno de sus seis hijos muestra interés en convertirse en estrella de cine. Sin embargo, señaló que Shiloh es especialmente reservada y que rechaza la exposición pública.

Mientras algunos de sus hermanos se acercaron al cine detrás de cámara o al arte visual, Shiloh prefirió mantener un perfil bajo y enfocar su energía en el baile y la creación artística.

A sus 20 años, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt parece decidida a construir una identidad propia lejos del peso de Hollywood y del fenómeno “nepo baby” que suele rodear a los hijos de celebridades.

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