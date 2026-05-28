Revelaron el inesperado gesto que Eduardo Carrera habría tenido con la hija que nunca reconoció
Tras la eliminación de Eduardo Carrera de Gran Hermano 2026, salió a la luz un inesperado gesto que habría tenido con Mía, la hija que nunca reconoció públicamente. La revelación reavivó la polémica sobre el vínculo del ex participante con la joven de 21 años.
Resumen para apurados
- Tras ser eliminado de Gran Hermano 2026, se reveló que Eduardo Carrera observaba a escondidas a su hija no reconocida, Mía, durante su infancia para mantener un lazo lejano.
- La panelista Ximena Capristo reveló el dato en televisión. Carrera y la madre de Mía, Romina Orthusteguy, se conocieron en Gran Hermano 2002 y se distanciaron tras el embarazo.
- Mía lamentó no ser nombrada en el reality pero desea conocer a su hermano, mientras el caso reabre el debate sobre la exposición de conflictos familiares en los medios.
Tras su salida de Gran Hermano 2026, Eduardo Carrera volvió a quedar en el centro de la polémica por el vínculo con Mía, la joven de 21 años nacida de su relación con Romina Orthusteguy. En medio de las críticas por no haber reconocido públicamente a su hija, surgió un dato inesperado sobre una actitud que el ex participante habría tenido durante la infancia de la joven.
La información fue revelada en televisión por Ximena Capristo, quien aseguró que Carrera observaba a la niña a escondidas cuando salía del jardín de infantes, pese a no haber construido un vínculo formal con ella.
El gesto de Eduardo Carrera que sorprendió en televisión
La confesión salió al aire en el programa SQP (América TV), donde Ximena Capristo se refirió al conflicto familiar que tomó notoriedad tras la eliminación del ex participante del reality.
Según relató la panelista, Eduardo Carrera solía acercarse al jardín donde asistía Mía para verla de lejos.
“Se escondía detrás de los árboles para verla salir del jardín”, contó Capristo, dejando entrever que el actor mantenía algún tipo de interés emocional pese a la distancia que existió durante años.
Las declaraciones generaron fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron por qué nunca avanzó en un acercamiento concreto con su hija.
Qué dijo Eduardo Carrera sobre Mía
Luego de abandonar Gran Hermano 2026 (Telefe), Carrera fue consultado directamente sobre el vínculo con la joven y reconoció que nunca tuvo relación con ella.
“Me la perdí porque me separé y no estuve más en los medios porque me deprimí muchísimo”, expresó.
Además, rechazó algunas de las acusaciones realizadas por Romina Orthusteguy, quien había contado en una entrevista para Bondi Live que el actor reaccionó de manera violenta cuando nació la bebé.
“Es mentira que la revoleé. Rotundamente no. No haría eso nunca y jamás maltraté a Romina”, aseguró el ex participante.
También explicó que la relación de pareja ya estaba desgastada antes del embarazo.
“Yo no quería estar con ella desde antes que quedara embarazada”, afirmó.
La historia entre Romina Orthusteguy y Eduardo Carrera
Romina Orthusteguy y Eduardo Carrera se conocieron durante la tercera edición de Gran Hermano, emitida en 2002.
La pareja protagonizó varios conflictos dentro de la casa y quedó marcada por fuertes discusiones que tuvieron gran repercusión mediática en aquel momento.
A pesar de las diferencias, continuaron el vínculo fuera del reality y tiempo después Romina quedó embarazada.
Según recordó la publicista en Bondi Live, la noticia no fue bien recibida por Carrera.
“Me miró fijo y me respondió que eso le cag... la carrera”, relató sobre la reacción del actor cuando le comunicó que esperaba un hijo.
El dolor de Mía y su deseo de conocer a su hermano
Mía, que actualmente tiene 21 años, también habló públicamente sobre el impacto que tuvo en su vida la ausencia de Eduardo Carrera.
La joven aseguró que le dolió no haber sido mencionada por su padre durante su paso por Gran Hermano 2026.
“No me nombró para nada en el reality, es como si no existiera”, expresó.
Sin embargo, reconoció que hubo algo positivo en toda la exposición mediática: enterarse de que tiene un hermano.
“Me gustaría conocerlo”, dijo.
Mientras tanto, la historia familiar sigue generando repercusión y reabre el debate sobre la exposición de conflictos personales en los realities y el impacto emocional que pueden tener en los hijos.