Revelaron el inesperado gesto que Eduardo Carrera habría tenido con la hija que nunca reconoció

Tras su salida de Gran Hermano 2026, Eduardo Carrera volvió a quedar en el centro de la polémica por el vínculo con Mía, la joven de 21 años nacida de su relación con Romina Orthusteguy. En medio de las críticas por no haber reconocido públicamente a su hija, surgió un dato inesperado sobre una actitud que el ex participante habría tenido durante la infancia de la joven.