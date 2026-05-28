Un intendente santafesino pidió licencia para viajar al Mundial con amigos

En diálogo con Cadena 3, Santacroce explicó que viajará para presenciar los partidos de la Selección argentina en la fase de grupos y defendió su decisión al señalar que “trabaja mucho” y que no tuvo vacaciones. “Yo tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días a cada Mundial”, sostuvo el mandatario.