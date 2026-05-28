Un intendente santafesino pidió licencia para viajar al Mundial con amigos

Resumen para apurados
- El intendente de Funes, Roly Santacroce, solicitó licencia para viajar al Mundial de fútbol 2026 con amigos, argumentando que es una tradición y necesita descansar.
- Es su séptimo viaje mundialista consecutivo. Mientras Carlos Olmedo asumirá su cargo, Santacroce enfrenta polémicas por obras viales en Funes y denuncias de su exesposa.
- La licencia abre debates sobre la gestión local ante reclamos de infraestructura. El viaje busca descomprimir tensiones políticas y personales del mandatario santafesino.
El intendente de la ciudad santafesina de Funes, Rolvider “Roly” Santacroce, solicitó una licencia de 17 días para viajar al Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El jefe comunal aseguró que se trata de una tradición que mantiene desde hace décadas junto a un grupo de amigos y confirmó que será su séptima Copa del Mundo consecutiva.
En diálogo con Cadena 3, Santacroce explicó que viajará para presenciar los partidos de la Selección argentina en la fase de grupos y defendió su decisión al señalar que “trabaja mucho” y que no tuvo vacaciones. “Yo tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días a cada Mundial”, sostuvo el mandatario.
Roly Santacroce viajará al Mundial 2026
El debut de la Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni será el próximo 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium. Entre los hinchas que estarán presentes se encontrará el intendente de Funes, ciudad ubicada a pocos kilómetros de Rosario y reconocida por ser lugar de residencia de Lionel Messi y Ángel Di María.
Santacroce confirmó que viajará acompañado por cuatro amigos y recordó que ya asistió a las ediciones de 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.
“A este también voy, como todos los mundiales”, expresó con entusiasmo.
Quién quedará a cargo del municipio de Funes
Durante la ausencia del intendente, la conducción municipal quedará en manos de Carlos Olmedo, actual presidente del Concejo Deliberante local.
El jefe comunal explicó que aplicará el mismo mecanismo administrativo que utilizó durante el Mundial de Qatar 2022, cuando también pidió licencia para viajar.
Según indicó, el viaje tiene un fuerte valor emocional y representa un momento de encuentro con su círculo íntimo. “Me siento bien, cómodo y muy feliz porque me encuentro con mis amigos”, afirmó.
La polémica por las obras en la colectora de la autopista Rosario-Córdoba
La decisión de Santacroce generó repercusiones en medio de una fuerte controversia local vinculada al estado de la infraestructura vial en Funes.
El conflicto involucra al empresario Néstor Rozín, CEO del complejo hotelero Sol de Funes —actualmente Radisson RED Funes—, quien denunció que Vialidad Nacional le exigió destruir obras realizadas de manera privada sobre un tramo de la colectora de la autopista Rosario-Córdoba.
Según el empresario, decidió reparar el acceso ante el deterioro del camino y la falta de respuestas oficiales. Sin embargo, desde Vialidad Nacional aseguraron que la conexión era ilegal y que había sido abierta sin autorización ni medidas de seguridad correspondientes.
La polémica se instaló con fuerza en la ciudad mientras el intendente prepara su viaje al Mundial.
El antecedente judicial que rodea al intendente de Funes
La licencia solicitada por Santacroce también ocurre luego de varios meses atravesados por conflictos personales y políticos.
A comienzos de este año, su esposa presentó una denuncia por presuntos malos tratos, agresiones verbales e intimidaciones. Además, lo acusó de haberse retirado del hogar con dinero perteneciente al fondo familiar.
Consultado sobre el tema, el intendente minimizó la situación y aseguró que actualmente avanzan en un proceso de divorcio de común acuerdo.
Según expresó, el viaje al Mundial también le permitirá tomar distancia de los conflictos personales y de la intensa actividad política local.