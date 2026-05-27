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Anses, cuándo cobro: el calendario de pagos completo de junio de 2026

Ya está definido el cronograma del sexto mes del año para jubilaciones, AUH, pensiones y asignaciones.

Cómo quedan los cobros de Anses de junio.
Cómo quedan los cobros de Anses de junio. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Anses activará en junio de 2026 el calendario de pagos para jubilados y asignaciones en Argentina, incorporando un aumento mensual y el medio aguinaldo correspondiente.
  • Los pagos se realizarán según la terminación del DNI. La jubilación mínima alcanzará los $403.318 más un bono de $70.000, mientras que la AUH se actualizará a $144.932.
  • El cronograma busca garantizar ingresos actualizados para los sectores vulnerables frente a la inflación, combinando el haber mensual, los bonos y el aguinaldo.
Resumen generado con IA

El calendario de pagos Anses de junio de 2026 llega con una consulta central para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones: qué día se cobra según la terminación del DNI y cuánto impacta el nuevo aumento en cada prestación.

Al aumento mensual por movilidad se suma el Sueldo Anual Complementario, que se calcula sobre el haber actualizado y se deposita junto con la prestación habitual.

Anses: aumentan las asignaciones en junio 2026

La AUH pasa a $144.932 por menor, aunque el pago directo habitual queda en $115.945,60 porque el organismo retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta.

La AUH por hijo con discapacidad queda en $471.915, con un pago mensual directo de $377.532 luego de la retención. Además, las familias que correspondan pueden sumar la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, dos extras que siguen acreditándose junto con la prestación principal.

En paralelo, las jubilaciones y pensiones también reciben la suba de 2,58%. La jubilación mínima pasa a $403.318, aunque con el bono extraordinario de $70.000 el ingreso mensual llega a $473.318.

ANSeS: aumentan las asignaciones en junio 2026. Foto: Municipalidad de FederalANSeS: aumentan las asignaciones en junio 2026. Foto: Municipalidad de Federal

A eso se suma el medio aguinaldo de junio, por lo que el total bruto para quienes cobran la mínima asciende a $674.977.

La jubilación máxima queda fijada en $2.713.948, mientras que la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sube a $322.654 sin bono. En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el haber mensual pasa a $282.322 antes de adicionales extraordinarios.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: cuándo cobro en junio de 2026

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: cuándo cobro en junio de 2026

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo cobro en junio de 2026

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en junio de 2026

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Asignación por Embarazo (AUE): cuándo cobro en junio de 2026

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Asignación por Prenatal y Maternidad: cuándo cobro en junio de 2026

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: martes 16 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 17 de junio.

Prestación por Desempleo (Plan 1)

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio + Nacimiento + Adopción): cuándo cobro en junio de 2026

Todas las terminaciones de DNI: del miércoles 10 de junio al martes 14 de julio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: cuándo cobro en junio de 2026

Todas las terminaciones de DNI: del lunes 8 de junio al martes 14 de julio.

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