Cartas de lectores: El derecho no puede viajar en el último asiento

Considero necesario expresar una preocupación serena pero firme ante la eliminación del régimen de compensaciones económicas a las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera de órganos y niños, niñas y adolescentes bajo tratamiento oncológico. Debe quedar absolutamente claro: la eliminación de una compensación económica a las empresas no puede transformarse, directa ni indirectamente, en una restricción del derecho de los beneficiarios. Las leyes nacionales que amparan a estos sectores vulnerables no son una concesión graciosa del Estado ni una gentileza comercial de las prestatarias. Son expresiones concretas de justicia social, de igualdad real y de protección especial a quienes atraviesan circunstancias de particular fragilidad. La propia normativa oficial ha señalado que el derecho a viajar sin costo permanece vigente y exigible. Entonces, el deber de todos -Estado, organismos de control, empresas y sociedad- es evitar que esa afirmación quede reducida a una frase administrativa. Porque hay derechos que no se miden solamente en balances, recorridos o cuadros tarifarios. Hay derechos que se miden en tratamientos médicos, en controles indispensables, en acompañamientos familiares, en esperanzas que necesitan llegar a destino. La CNRT deberá ejercer un control estricto, rápido y eficaz. Y cada negativa, demora injustificada o maniobra dilatoria deberá ser denunciada y corregida de inmediato. La desregulación no puede significar desprotección. La eficiencia económica nunca debe olvidar que, detrás de cada pasaje gratuito, puede haber una persona enferma, un niño en tratamiento, un trasplantado, una familia angustiada o alguien que necesita trasladarse no por comodidad, sino por necesidad vital. Un país se mide también por la forma en que trata a quienes más necesitan ser cuidados. Y en esa materia no puede haber retrocesos silenciosos.