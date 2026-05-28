Cartas de lectores: la basura en cualquier parte

Tenemos por costumbre echar la culpa siempre a la municipalidad y a quien esté a cargo de ella, de muchos inconvenientes, roturas y abandonos de diversos espacios de nuestra ciudad , y muchas veces con razón, pero hay ocasiones en las que los vecinos de la ciudad son verdaderos enemigos y destructores de su propio espacio. Una gran idea fue construir una bicisenda a lo largo de un tramo de Avenida Kirchner, y soy testigo del cuidado que se le da al mantenimiento y parquizado de la zona. Pero ya es triste e indignante ver cómo los vecinos tiran grandes cantidades de basura de sus domicilios en los cestos dispuestos para los que transitan la bicisenda o la senda peatonal. ¿Acaso no pasa todos los días la recolección de residuos? ¿Tan difícil es respetar esos espacios comunes?