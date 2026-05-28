OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: la basura en cualquier parte
Hace 2 Hs

Tenemos por costumbre echar la culpa siempre a la municipalidad y a quien esté a cargo de ella,  de muchos inconvenientes, roturas y abandonos de diversos espacios de nuestra ciudad , y muchas veces con razón, pero hay ocasiones en las que los vecinos de la ciudad son verdaderos enemigos y destructores de su propio espacio. Una gran idea fue construir una bicisenda a lo largo de un tramo de Avenida Kirchner, y soy testigo del cuidado que se le da al mantenimiento y parquizado de la zona. Pero ya es triste e indignante ver cómo los vecinos tiran grandes cantidades de basura de sus domicilios en los cestos dispuestos para los que transitan la bicisenda o la senda peatonal. ¿Acaso no pasa todos los días la recolección de residuos? ¿Tan difícil es respetar esos espacios comunes?

Beatriz Rivas                                                                  

Av. Kirchner 1.698 -S. M. de Tucumán

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