En busca de soluciones para la Escuela Normal

Al cabo de la jornada se acordó un tiempo de espera de una semana; encuentros con funcionarios; planteo de problemas y comienzo de soluciones con una primera entrega de 50 sillas y 50 pupitres unipersonales para reemplazar parte del mobiliario deteriorado en distintas aulas. Se indicó que en el transcurso de la semana iban a llegar los inmuebles restantes restantes, hasta completar una entrega comprometida de 250 pupitres. Eso se fue cumpliendo con el correr de los días. El domingo pasado se retiraron en camiones los muebles rotos de la escuela. La ministra de Educación refrendó un acta en la que el gobierno se comprometió a avanzar en el plazo propuesto con las soluciones concretas a las demandas de la comunidad escolar y los estudiantes pidieron que se cumplan las propuestas. Mientras tanto, mantuvieron de modo discreto la movilización para mantener visible la situación. Las paredes exteriores del establecimiento, empapeladas con carteles que muestran los distintos planteros de los estudiantes, son una muestra. La marcha de ayer a la tarde, otra.