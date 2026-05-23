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Con el "Pulga" Rodríguez como abanderado, Ñuñorco llegó a la cima de su grupo en la Liga Tucumana

El conjunto de Monteros venció a Santa Rosa y comanda el Grupo E. Repasá todos los resultados del arranque de la octava fecha del torneo Apertura, las posiciones y los partidos que completarán la jornada.

Con el Pulga Rodríguez como abanderado, Ñuñorco llegó a la cima de su grupo en la Liga Tucumana
FOTO Prensa Ñuñorco
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ñuñorco llegó a la cima del Grupo E de la Liga Tucumana tras vencer 3-1 a Santa Rosa en León Rougues liderado por el 'Pulga' Rodríguez al inicio de la octava fecha.
  • El triunfo 3-1 se concretó con un penal clave del 'Pulga' Rodríguez y goles de Medina y Ortiz, permitiendo al DT Floreal García sumar 16 puntos y liderar momentáneamente.
  • La cima del grupo se pondrá en juego este domingo con el duelo de Concepción FC. El torneo Apertura avanza en su segunda rueda consolidando candidatos en todas las zonas.
Resumen generado con IA

La octava fecha del torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol dejó una jornada cargada de resultados, cambios en las posiciones y consolidación de líderes en los distintos grupos, en el inicio de la segunda rueda del certamen.

En el Grupo E, Ñuñorco se transformó en el nuevo líder con 16 puntos tras su victoria en León Rougues ante Santa Rosa por 3-1. El "Tigre" se vio beneficiado por una serie de resultados y escaló a lo más alto. Los orientados por Floreal Garcia atraviesan un gran momento y se apoyan en el aporte decisivo de Luis Miguel Rodríguez, quien se ha convertido en pieza clave en el tramo reciente del torneo, aportando experiencia, liderazgo y goles en momentos determinantes. El "Pulga" marcó otra vez de penal, con una definición exquisita para poner el 2-1. Matías Medina había abierto el marcador y luego lo cerró el ingresado Luis Ortiz. Empató transitoriamente Lucas Naranjo en contra. 

Con el Pulga Rodríguez como abanderado, Ñuñorco llegó a la cima de su grupo en la Liga Tucumana FOTO Prensa Ñuñorco

El conjunto de Monteros espera de lo que ocurra este domingo, cuando Concepción FC visite desde las 16 a Azucarera Argentina, un partido que puede volver a modificar la cima del grupo.

En los otros cotejos, San Ramón y Unión Simoca empataron sin goles y  Alto Verde y La Providencia igualaron 1-1, con goles de Nicolás Roldán para los de Simoca y Jesús Cocha Flores para el “Gaucho”. 

En el Grupo A, Talleres continúa intratable y se afirma como uno de los grandes candidatos del torneo. El equipo dirigido por Víctor Concha venció 2-1 a Santa Lucía con goles de Juan Gómez y Franco Delgado, alcanzando los 17 puntos y sosteniendo una racha de cinco victorias y un empate en sus últimos seis encuentros.

En el Grupo B, Sportivo Guzmán sigue siendo protagonista y líder pese al empate 1-1 ante San Juan. El “Juliano” se había puesto en ventaja con un tanto de Franco Comán, pero el "Santo del Este" alcanzó la igualdad por intermedio de Matías Gómez.

En el Grupo F, Graneros fue otro de los grandes beneficiados de la fecha, ya que los resultados de sus perseguidores le permitieron sacar una diferencia de seis puntos sobre Deportivo Aguilares. Este último igualó en su visita a San Lorenzo de Santa Ana 0-0. Mientras tanto, Jorge Newbery goleó 3-0 a Deportivo Marapa con tantos de Nahuel Zenteno, Santiago Albornoz y Benjamín Arroyo.

Por el grupo D, Bella Vista derrotó 1 -0 a San Pablo con gol de Abel Olmos.

En tanto, por el Grupo C, Garmendia FC superó 3 a 1 a San Lorenzo de Delfín Gallo, con goles de Daniel Corbalán -2- y Ramón Pereyra.  Ignacio Coronel descontó para el "Ciclón del Este".

Además Cruz Alta y Unión del Norte igualaron 0-0.  

La fecha continuará este domingo con Lastenia ante Atlético Concepción, puntero del grupo C,  además de los duelos San José - Villa Mitre por el Grupo A y Amalia - San Martín por el B. Por su parte, el lunes, el líder del grupo D, Famaillá, será local frente Ateneo Parroquial Alderetes y por el grupo A, Central Norte recibirá a Experimental en un duelo que contará con ambas hinchadas. El cierre será el martes, entre Atlético y Tucumán Central en San Jorge.

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