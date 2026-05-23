Con el "Pulga" Rodríguez como abanderado, Ñuñorco llegó a la cima de su grupo en la Liga Tucumana

En el Grupo E, Ñuñorco se transformó en el nuevo líder con 16 puntos tras su victoria en León Rougues ante Santa Rosa por 3-1. El "Tigre" se vio beneficiado por una serie de resultados y escaló a lo más alto. Los orientados por Floreal Garcia atraviesan un gran momento y se apoyan en el aporte decisivo de Luis Miguel Rodríguez, quien se ha convertido en pieza clave en el tramo reciente del torneo, aportando experiencia, liderazgo y goles en momentos determinantes. El "Pulga" marcó otra vez de penal, con una definición exquisita para poner el 2-1. Matías Medina había abierto el marcador y luego lo cerró el ingresado Luis Ortiz. Empató transitoriamente Lucas Naranjo en contra.