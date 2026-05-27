Tucumán se convierte en el epicentro del cestoball argentino con la Liga Nacional Sub-17

Resumen para apurados
- Tucumán recibe desde este jueves la Liga Nacional Sub-17 de Cestoball Femenino, donde 16 equipos del país competirán para definir al campeón de esta disciplina juvenil argentina.
- El torneo, declarado de interés provincial, se jugará en tres sedes y contará con las delegaciones de varias provincias y la representación local de Estudiantes y Catán.
- Este evento impulsa el turismo local y consolida a Tucumán como plaza clave, promoviendo el desarrollo y la visibilidad del cestoball femenino y de sus futuras promesas.
Tucumán volverá a convertirse desde este jueves en el epicentro del cestoball argentino con el inicio de la Liga Nacional Sub-17 Femenina de Clubes, uno de los torneos más importantes del calendario nacional de la disciplina que reunirá a las mejores jugadoras juveniles del país.
La competencia se desarrollará del 28 al 31 de mayo y contará con la participación de 16 equipos provenientes de distintas provincias argentinas, consolidando a Tucumán como una plaza clave para el crecimiento y la proyección del cestoball a nivel nacional.
El certamen es organizado por la Confederación Argentina de Cestoball junto a la Federación Tucumana de Cestoball y fue declarado de Interés Provincial y turístico, un reconocimiento que destaca no sólo el valor deportivo del evento, sino también el impacto social, cultural y económico que genera en la provincia.
Durante cuatro jornadas intensas, las jóvenes deportistas buscarán quedarse con el título nacional en una competencia que promete un alto nivel técnico y grandes emociones. Delegaciones de La Pampa, Capital Federal, San Luis, Santiago del Estero, Corrientes y Provincia de Buenos Aires, entre otras, llegarán a Tucumán acompañadas por entrenadores, dirigentes y familias, generando un importante movimiento turístico y deportivo.
Los encuentros se disputarán en tres escenarios emblemáticos de la provincia: en Estudiantes, el Complejo deportivo Manuel Belgrano y el Club Belgrano Cultural y Deportivo. Cada sede albergará una parte de la competencia y recibirá al público que acompañará esta verdadera fiesta del deporte femenino.
Las instancias decisivas del campeonato se jugarán el domingo desde las 10.30 en Estudiantes, donde posteriormente se realizará el acto de cierre y la ceremonia de premiación para las mejores instituciones del torneo.
El Jardín de la República contará con dos representantes que buscarán hacerse fuertes ante su gente: Estudiantes y Catán de Tafí Viejo, instituciones que vienen trabajando intensamente en el desarrollo del cestoball formativo y que tendrán la oportunidad de medirse frente a los mejores clubes juveniles del país. Ambos equipos intentarán dejar bien alto el nombre de Tucumán en una competencia que reunirá a las principales promesas del cestoball argentino.
Desde la Federación Tucumana de Cestoball remarcaron la importancia de recibir nuevamente una competencia nacional en la provincia y destacaron el crecimiento sostenido de la disciplina en Tucumán, tanto en cantidad de jugadoras como en nivel competitivo.
El torneo también representa una oportunidad para seguir promoviendo el deporte femenino y fortalecer los espacios de participación para las jóvenes atletas, en una disciplina históricamente ligada a la identidad deportiva argentina.
Con talento, pasión y una fuerte presencia federal, la Liga Nacional Sub-17 Femenina de Clubes promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos del fin de semana en Tucumán.