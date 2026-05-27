Tucumán se convierte en el epicentro del cestoball argentino con la Liga Nacional Sub-17

El Jardín de la República contará con dos representantes que buscarán hacerse fuertes ante su gente: Estudiantes y Catán de Tafí Viejo, instituciones que vienen trabajando intensamente en el desarrollo del cestoball formativo y que tendrán la oportunidad de medirse frente a los mejores clubes juveniles del país. Ambos equipos intentarán dejar bien alto el nombre de Tucumán en una competencia que reunirá a las principales promesas del cestoball argentino.