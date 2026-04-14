Es tucumano, profesor y campeón del mundo: quién es Pablo Véliz, referente del cestoball argentino

Ese camino tuvo su punto más alto en el primer campeonato mundial masculino que reunió a selecciones de distintos países. En India, ante el combinado local, anfitrión y candidato, Argentina se impuso por 75 a 61 y se consagró campeona del mundo. En ese plantel histórico estuvieron el propio Pablo y su hermano Federico Véliz. A su vez, la conducción técnica estuvo a cargo de Melina Véliz, hermana de ambos jugadores. “Llegar ahí fue un premio enorme. Pero no fue algo individual, sino el resultado de un grupo y de un trabajo largo”, contó.