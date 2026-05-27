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Solana Sierra dio el golpe en Roland Garros y avanzó por primera vez a la tercera ronda

La marplatense venció a Jasmine Paolini en tres sets y consiguió la mejor victoria de su carrera en París. En el cuadro masculino, Thiago Tirante logró un gran triunfo, mientras que Navone, Trungelliti y Ugo Carabelli quedaron eliminados.

Solana Sierra continúa a paso firme en Roland Garros.
Solana Sierra continúa a paso firme en Roland Garros.
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • La argentina Solana Sierra avanzó este miércoles por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros en París tras lograr un triunfo histórico frente a Jasmine Paolini.
  • Sierra venció a Paolini tras perder el primer set. En el cuadro masculino, Thiago Tirante avanzó de ronda, mientras que Navone, Trungelliti y Ugo Carabelli quedaron eliminados.
  • Este logro marca la mejor victoria de su carrera y la mete entre las 32 mejores. Ahora enfrentará a Sorana Cîrstea, consolidándose como gran promesa del tenis nacional.
Resumen generado con IA

Roland Garros tuvo una jornada cargada de protagonismo argentino este miércoles, con acción tanto en el cuadro masculino como en el femenino por la segunda ronda del certamen que se disputa en París.

La gran noticia llegó de la mano de Solana Sierra, que consiguió la mejor victoria de su carrera y se clasificó por primera vez a la tercera ronda del Grand Slam francés. La marplatense derrotó a la italiana Jasmine Paolini por 3-6, 6-4 y 6-3 en un partido de enorme nivel y carácter.

Paolini, ubicada entre las mejores del circuito y campeona en dobles de la edición pasada, aparecía como una de las favoritas del cruce. Sin embargo, Sierra reaccionó después de perder el primer set y construyó una remontada histórica para meterse entre las 32 mejores del torneo. En la próxima ronda enfrentará a la rumana Sorana Cîrstea.

En el cuadro masculino, Thiago Tirante abrió el día con una destacada victoria sobre Alejandro Davidovich Fokina por 4-6, 7-6 (4), 6-1 y 6-3, mostrando una gran recuperación tras ceder el primer parcial.

No corrieron la misma suerte los otros argentinos de la jornada. Marco Trungelliti cayó frente al ruso Karen Khachanov por 6-7 (5), 7-5, 1-6 y 6-7 (4), mientras que Camilo Ugo Carabelli perdió ante Andrey Rublev por 1-6, 6-1, 3-6 y 6-7 (5).

Por su parte, Mariano Navone protagonizó uno de los partidos más intensos del día, pero terminó cayendo ante el checo Jakub Menšík por 3-6, 6-2, 4-6, 6-1 y 7-6 (11) en un dramático super tie-break.

El segundo Grand Slam de la temporada se disputa desde el 24 de mayo hasta el 7 de junio en el Stade Roland-Garros, ubicado en el distrito 16 de París. 

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