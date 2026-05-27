Solana Sierra dio el golpe en Roland Garros y avanzó por primera vez a la tercera ronda

Paolini, ubicada entre las mejores del circuito y campeona en dobles de la edición pasada, aparecía como una de las favoritas del cruce. Sin embargo, Sierra reaccionó después de perder el primer set y construyó una remontada histórica para meterse entre las 32 mejores del torneo. En la próxima ronda enfrentará a la rumana Sorana Cîrstea.