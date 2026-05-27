Violencia, negocios y poder: ¿qué hay detrás de la feroz interna en la barra de San Martín de Tucumán?

Feroz interna

El incidente es apenas una señal del clima de tensión que se vive en las tribunas de la calle Rondeau. “La Brava” es el grupo dominante, pero atraviesa una crisis de liderazgo. Ocurre que Facundo Ale, señalado como uno de sus referentes, se encuentra detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario por un grave episodio que, en un principio, fue vinculado a una interna de la barra, aunque luego surgieron indicios de que podría tratarse de una pelea vinculada al narcotráfico. Su ausencia, que podría extenderse por varios años, estaría alimentando las tensiones dentro de la barra brava.