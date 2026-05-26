Quema de símbolos, encapuchados y tensión: el nuevo video que expuso las internas de la barra de San Martín

Según pudo observarse en el video, las llamas alcanzan tanto al escudo del club como a otro emblema perteneciente a una agrupación vinculada a la hinchada, mientras el fuego consume parte de la pared en medio de gritos y un clima de fuerte tensión. “Acordate, Pablo vigilante. Ustedes no van a volver más a la cancha; La Matienzo no va a ranchar más. Mirá cuántos somos, cuidate”, se escucha decir en las imágenes difundidas en redes sociales.