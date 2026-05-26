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Quema de símbolos, encapuchados y tensión: el nuevo video que expuso las internas de la barra de San Martín

Las imágenes difundidas en redes se sumaron a los incidentes registrados tras el partido con Atlanta y volvieron a poner el foco sobre las disputas internas.

Quema de símbolos, encapuchados y tensión: el nuevo video que expuso las internas de la barra de San Martín
Captura de video.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras el partido ante Atlanta en Tucumán, facciones de la barra de San Martín difundieron amenazas quemando símbolos por disputas de poder y el control de negocios internos.
  • El conflicto escaló tras viralizarse un video de encapuchados quemando el escudo y amenazando a rivales. La disputa se remonta al control de la reventa y venta de bebidas.
  • La creciente fragmentación y violencia de las facciones genera una gran preocupación en los socios y pone en alerta a la seguridad de cara a los próximos partidos del club.
Resumen generado con IA

La violencia registrada tras el partido entre San Martín y Atlanta dejó al descubierto un conflicto que, según trascendió, vendría desarrollándose desde hace tiempo entre distintas facciones de la barra brava del club. A los incidentes registrados en la popular de calle Bolívar, en Benjamín Matienzo y en el playón de La Ciudadela, durante las últimas horas se sumó otro video que incrementó todavía más la preocupación en el mundo “santo”.

En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales puede verse a varios hinchas encapuchados incendiando parte de una pared ubicada en la tradicional casona de Benjamín Matienzo, un lugar históricamente utilizado por grupos de simpatizantes para reunirse en la previa de los partidos. 

Según pudo observarse en el video, las llamas alcanzan tanto al escudo del club como a otro emblema perteneciente a una agrupación vinculada a la hinchada, mientras el fuego consume parte de la pared en medio de gritos y un clima de fuerte tensión. “Acordate, Pablo vigilante. Ustedes no van a volver más a la cancha; La Matienzo no va a ranchar más. Mirá cuántos somos, cuidate”, se escucha decir en las imágenes difundidas en redes sociales.

Las internas detrás de los incidentes

Aunque no existe información oficial sobre lo sucedido, distintas versiones indican que el conflicto estaría relacionado con disputas internas entre facciones de la barra brava por el manejo de distintos negocios vinculados a la actividad alrededor de los partidos. Según trascendió, las diferencias tendrían relación con la reventa de entradas y también con la venta de bebidas durante los encuentros que San Martín disputa en La Ciudadela. 

Además, también trascendió que la situación se habría agravado en los últimos meses debido a la fragmentación interna que existiría dentro de la hinchada. Algunas versiones hablan de varias facciones que actualmente disputarían espacios de poder dentro de la barra de San Martín, en un contexto que genera cada vez más preocupación entre socios e hinchas genuinos del club por los reiterados episodios de violencia registrados dentro y fuera del estadio.

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